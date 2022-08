Sono moltissime le segnalazioni in questa mattinata da parte di utenti Facebook che si sono ritrovati post (come commenti, foto, link) di persone che non si conoscono e che non fanno parte della loro cerchia di amicizie virtuali, nella schermata principale dell’app o del sito.

Questi post sembrano provenire principalmente dalle bacheche di utenti di spessore come attori, calciatori, personaggi influenti o politici, in base alle pagine seguite dall’utente.

Controllando Facebook, sembra che la situazione sia sfuggita di mano e sembra che il social stia iniziando a mostrare anche post di altri utenti sui profili degli amici (ad esempio i post di auguri). Sembra anche quasi che i gestori delle pagine dei personaggi famosi non stiano adempiendo al loro dovere di monitoraggio e filtro.

Il problema non riguarda soltanto l’Italia ma anche altri Paesi. Si può verificare ciò controllando la versione internazionale di Downdetector in cui stanno piovendo segnalazioni da parte di utenti da tutto il mondo. Tra l’altro, come se non bastasse, moltissimi utenti hanno segnalato un down generale di Facebook, ma forse solo infastiditi da proprio questo bug che rende inutilizzabile l’applicazione.

Is anyone else’s Facebook broken or have I been hacked. This is my entire feed pic.twitter.com/nQwvtLqRjT — chris (@chrismearle) August 24, 2022

Non sappiamo quanto ci metterà Meta per risolvere il problema, ma speriamo che non sia una manovra pianificata da parte di Facebook per aumentare le interazioni con le pagine invece che con le persone più vicine e che abbiamo aggiunto agli “amici” sulla piattaforma.

In questo momento, infatti, Facebook sta dividendo quella che una volta era chiamata Timeline ed ora è il Feed principale in due diverse sezioni: La Home dell’applicazione del social di Meta mostrerà infatti sempre più post e contenuti di altre pagine e utenti che non si seguono o conoscono, mentre il Feed a cui siamo abituati verrà relegato ad una scheda secondaria messa in secondo piano.

Si tratta di un cambiamento radicale per il social network che è sempre più piattaforma per creator di contenuti e spazio pubblicitario e sempre meno un luogo su cui condividere le proprie esperienze con le persone che si hanno a cuore.