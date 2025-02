Photoshop arriva su iPhone con molte funzioni gratuite

Adobe ha lanciato oggi la sua app Photoshop specifica per iPhone, offrendo la potenza del suo celebre software di fotoritocco in una versione mobile realizzata su misura.

Con questa nuova applicazione, disponibile con diverse funzionalità gratuite, Adobe punta a semplificare l'editing delle immagini per gli utenti nel mondo mobile, offrendo strumenti all'avanguardia direttamente a portata di mano. La nuova app offre una serie di strumenti utilizzabili senza alcun costo.

Adobe porta la potenza di Photoshop sugli iPhone, semplificando l'editing fotografico per gli utenti mobili.

Gli utenti possono combinare e sovrapporre immagini con gli strumenti fondamentali di Photoshop, inclusi selezioni, livelli e maschere. Inoltre, la funzione Tap Select consente di rimuovere, ricolorare o sostituire parti di un'immagine in modo intuitivo, mentre il Spot Healing Brush permette di eliminare distrazioni in pochi secondi.

Non mancano strumenti avanzati alimentati dall'intelligenza artificiale di Adobe Firefly, come Generative Fill e Generative Expand, che facilitano l'aggiunta di nuovi elementi e la modifica rapida delle foto. La nuova app consente anche una navigazione fluida tra i diversi flussi di lavoro, grazie all'integrazione con altre applicazioni creative di Adobe, tra cui Adobe Express, Adobe Fresco e Adobe Lightroom. Gli utenti hanno accesso a una vasta libreria di risorse grafiche, con centinaia di migliaia di asset gratuiti disponibili su Adobe Stock.

Per gli abbonati Adobe, la versione per iPhone di Photoshop offre ulteriori funzionalità premium. Gli utenti possono sfruttare strumenti avanzati, come il Remove Tool, il Clone Stamp e il Content-Aware Fill, insieme a opzioni come Magic Wand e Object Select. Il pacchetto di abbonamento sblocca inoltre più di 20.000 font direttamente nell'app.

Adobe, infine, ha introdotto un nuovo piano per Photoshop Mobile e Web al costo di 7.99€ al mese o 69.99€ all'anno, consentendo l'accesso a tutte le funzionalità premium della nuova app e all'interfaccia web aggiornata, anch'essa lanciata oggi. Gli attuali abbonati di Adobe Photoshop, invece, potranno accedere automaticamente a tutte le funzionalità avanzate della nuova applicazione.