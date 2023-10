L'IA rende Photoshop e Premiere Elements ancora più potenti

Adobe ha annunciato diverse novità per le versioni 2024 di Photoshop e Premiere Elements e, come prevedibile, sono tutte incentrate sull’uso dell’intelligenza artificiale e abilitate dalla piattaforma Adobe Sensei AI.

In Photoshop Elements ora è possibile selezionare automaticamente gli oggetti e gli sfondi per rimuoverli, modificarli o sostituirli. A detta di Adobe si può sostituire anche in cielo, un fattore che senza dubbio permetterà a molti di esprimere il proprio lato artistico. Le funzionalità IA non si fermano ovviamente a questo, ma permettono di agire in maniera intelligente e automatica sulle foto, per migliorarle.

Troviamo poi nuovi effetti artistici e uno strumento che rimuove artefatti e ingrandisce le immagini mantenendo i dettagli. Un’altra delle novità più interessanti (che non sfrutta l’intelligenza artificiale) è senza dubbio Photo Reels, che permette di creare velocemente una carrellata di immagini ognuna con il proprio stile, da esportare in MP4 e caricare sui propri social preferiti.

All’interno di Premiere Elements 2024 l’intelligenza artificiale viene sfruttata per creare automaticamente degli “Highlight Reels” partendo dalle clip video, così da avere contenuti perfetti per o social media senza fatica: l’algoritmo creerà video che “coinvolgeranno le persone concentrandosi sul movimento, sui primi piani e sulle riprese di qualità più alta”.

Su Premiere Elements troviamo poi nuovi effetti audio, dei preset integrati e, come su Photoshop, una riprogettazione dell’interfaccia che offre all’applicazione un look tutto nuovo.

I nuovi Photoshop e Premiere Elements sono già disponibili all’acquistodirettamente dal sito Adobe, entrambi al prezzo di 101,26€ IVA inclusa. Se usate entrambi i software potete risparmiare acquistandoli in bundle, disponibile al prezzo di 152,50€.