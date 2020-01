Piazza WiFi Italia, sarà TIM a fornire la connessione

TIM ha vinto il bando di gara (presentato da Infratel) relativo alla fornitura, installazione, esecuzione di servizi di gestione e manutenzione delle reti WiFi installate su tutto il territorio italiano. Il progetto “Piazza Wifi Italia”, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, consentirà a tutti i cittadini dei comuni aderenti di connettersi, gratuitamente e in modo semplice, a una rete wifi libera e diffusa su tutto lo Stivale.

L’appalto per la realizzazione, fornitura e manutenzione di aeree WiFi gratuite se l’è aggiudicato l’operatore telefonico per circa 26 milioni di euro per tutti e 5 i lotti (Nord 1, Nord 2, Centro Nord, Sud 1 e Sud 2). Avranno la precedenza i comuni con meno di 2000 abitanti appartenenti alle zone colpite dai recenti fenomeni sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Credit - MISE

Stando agli ultimi dati riportati sul sito MISE, sono ben 2.413 i comuni italiani che hanno aderito da febbraio, quando il progetto è stato avviato, e di questi sono 835 le convenzioni già firmate con Infratel per l’avvio delle procedure per l’installazione dei punti WiFi. Il servizio è già attivo in oltre 100 comuni e i cittadini possono connettersi alla rete scaricando l’applicazione gratuita WiFi Italia, disponibile per dispositivi Android e iOS.

Si spera, dunque, che con l’arrivo di TIM si riesca ad assicurare un miglioramento delle connessioni ma soprattutto che il servizio WiFi Italia possa trovare una sempre crescente diffusione su tutto il territorio italiano.