Più guadagni per i creator: così Facebook aggira le regole di Apple

Su Facebook, i creator possono ricevere sostegni dai loro fan che decidono di iscriversi e pagare una quota di abbonamento mensile per accedere a contenuti esclusivi. Le iscrizioni, per ora, possono essere effettuate direttamente dall’app, ma in futuro qualcosa potrebbe cambiare. Su iOS, almeno.

Il problema di Facebook, infatti, sono le commissioni altissime che Apple applica agli acquisti in-app, che incidono fortemente sul guadagno finale degli sviluppatori. Stiamo parlando di commissioni pari al 30% del totale della transazione più le tasse, una porzione considerevole di profitto che presto, però, Facebook potrebbe riattribuire ai creator.

Il colosso di Menlo Park – che di recente ha cambiato nome in Meta – ha intenzione di aggirare il sistema di Apple implementando un link promozionale all’interno dell’app di Facebook. Cliccando sul link, gli utenti potranno iscriversi ai servizi del loro creator preferito senza passare per il sistema di acquisto in-app di Apple.

Per mettere in atto questo piano, Zuckerberg e co. hanno sfruttato un cavillo presente nelle linee guida di Apple: la regola vieta alle app di fornire metodi di pagamento alternativi rispetto a quello “tradizionale”, ma lo vieta alle app – per l’appunto –, non ai creator. Saranno dunque questi ultimi a decidere come farsi pagare, se attraverso il metodo di App Store oppure sfruttando lo stratagemma di Facebook. In tal caso, riceveranno l’intero importo al netto delle solite tasse.

Queste le parole di Mark Zuckerberg al riguardo: “Mentre costruiamo il metaverso, ci concentriamo sullo sbloccare opportunità per i creatori di guadagnare dal loro lavoro. Le commissioni del 30% che Apple trattiene sulle transazioni rendono più difficile farlo, quindi stiamo aggiornando il nostro prodotto Abbonamenti in modo che ora i creatori di contenuti possano guadagnare di più”. Quale sarà la controffensiva di Apple? Staremo a vedere.