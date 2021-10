Facebook diventa Meta: cosa cambia per gli iscritti ai social network?

Ormai è ufficiale: Facebook cambia nome e diventa Meta. Lo ha annunciato giovedì il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg, che – nel corso dell’evento Connect della sua azienda – ha parlato a lungo del futuro di Facebook come di una società “del metaverso”, non più legata esclusivamente al mondo dei social media.

Zuckerberg, insomma, sogna in grande: il suo obiettivo per i prossimi anni è quello di rendere il metaverso un luogo (virtuale) sempre più alla portata di tutti.

Oltre ai popolari social network Facebook, Instagram e Whatsapp, della holding Facebook, Inc. faceva già parte Oculus, azienda di produzione di visori per la realtà virtuale. E pare proprio che Zuckerberg voglia puntare sullo sviluppo di questi strumenti, già ampiamente in uso nel settore videoludico, ma non ancora appannaggio degli utenti comuni.

Anche per Oculus, in realtà, è previsto un cambiamento importante: la linea di prodotti Oculus Quest diventerà la linea Meta Quest e l’app Oculus si chiamerà App Meta Quest. Tali decisioni inizieranno ad avere effetto all’inizio del 2022.

E per gli iscritti ai social network? Cambierà qualcosa? Per ora no, o comunque Zuckerberg non ne fa cenno. Si può pensare a una maggiore integrazione dei prodotti Oculus (d’ora in poi, Meta) in ambito social, con la creazione di spazi virtuali in cui “interagire con gli amici, lavorare, giocare, imparare, comprare, creare e molto altro”. Tutto quello che normalmente si fa su Facebook, Instagram e Whatsapp, dunque, solo reso molto più “reale” ed esperienziale grazie all’uso di visori e cuffie speciali.

L’ultimo aspetto di cui tenere conto (“ultimo” ma non per importanza) è quello della privacy: “Privacy e sicurezza dovranno essere costruiti dal giorno uno”, mette in chiaro Zuckerberg, fortemente provato dal caso scoppiato nei mesi scorsi. “Tutti quelli che costruiranno il metaverso dovranno essere concentrati su questa responsabilità fin dall’inizio. Questa è la lezione che ho imparato negli ultimi 5 anni: bisogna essere responsabili fin dall’inizio”.