Pixel 5: emergono difetti di assemblaggio

Molti clienti, neo possessori di Pixel 5, stanno segnalando alcuni problemi relativi all’assemblaggio dei propri dispositivi. Questi si noterebbero mettendo di profilo il telefono e interesserebbero principalmente l’area della fotocamera.

Entrando nel dettaglio, vengono anche allegate delle foto che dimostrano il problema segnalato. E’ come se il display, con la sua cornice, si staccasse dal mid frame in alluminio di un mm o poco più.

Foto del forum di supporto Google

Chiaramente questo è un problema in quanto si comprometterebbe la “solidità” della resistenza all’acqua che Google dichiara nella scheda tecnica dei propri dispositivi. L’area in cui si verificherebbe il problema è quella intorno alla fotocamera frontale, ma in altre foto si apprezza come la cornice vada ad “alzarsi” più o meno al centro del dispositivo.

Le foto provengono da più parti, il più dei clienti ha postato la propria foto nel forum XDA ma anche nel forum di supporto Google. Il problema quindi è collettivo, lo notiamo dalla quantità di immagini e dai possessori che cercano in rete risposte andandosi a scontrare con altri utenti che hanno lo stesso Pixel 5 con il medesimo problema.

Foto del forum di supporto Google

Parrebbe inoltre che tutte le colorazioni di Pixel 5 siano afflitte da questo problema, solo che in quella nera chiaramente si può notare in maniera più marcata. Inoltre molti utenti affermano che il problema è stato presente non appena hanno acquistato il telefono. Insomma, appena tirato fuori dalla scatola.

Questo è quanto. In ogni caso Google è stata già avvisata della questione e attendiamo lumi per aggiornarvi a riguardo. Anche perché i dispositivi sono arrivati sul mercato da pochissimo.