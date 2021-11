Pixel 6 Pro messo alle strette, ricarica rapida ma non troppo

L’ultimo weekend non è stato facile per i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. I nuovi smartphone di Google, ancora freschi di lancio, devono fare infatti i conti con bug come la tendenza di Google Assistant a far partire chiamate in completa autonomia, ma anche con le prime prove “hands-on” che ridimensionano le specifiche indicate sulla scheda tecnica.

A mettere alle strette il Pixel 6 Pro e, più specificamente, la sua batteria, è stato questa volta il team di Android Authority: la prova è stata effettuata con lo smartphone, il caricabatterie ufficiale per la ricarica rapida a 30W consigliato da Google nel rispetto del nuovo protocollo USB Power Delivery (ma non incluso nella confezione) e infine, per sicurezza, altri cavi per la ricarica rapida di diverse marche. Prima della prova l’impostazione di ricarica adattiva è stata disattivata.

I risultati ottenuti dal team di Android Authority sono stati unanimi e contraddicono, almeno in apparenza, ciò che Google dichiara a proposito del suo ultimo smartphone: il Pixel 6 si ricarica a una potenza massima di 22W, non 30W come indicato sul caricabatterie. Android Authority ha raccolto i risultati ottenuti dalla prova nell’infografica seguente:

Analizzando il grafico del test, che raccoglie i risultati medi di multiple (numero effettivo non divulgato) prove da parte di Android Authority, emerge innanzitutto la discrepanza tra la potenza massima del caricabatterie ufficiale di Google e la potenza di ricarica effettiva utilizzata dallo smartphone: si tratta di ben 8W di differenza.

L’altro dato rilevante è la quantità di tempo che il dispositivo impiega per ricaricare l’ultimo 20% della batteria da 5000mAh: ben un’ora oltre al tempo di ricarica impiegato per arrivare dallo 0% all’80%. La potenza ricevuta dal caricabatterie scende dai 22W massimi del primo 50% di ricarica fino addirittura a 2,5W nell’ultimo 20%. Il tempo di ricarica totale ammonta invece a 111 minuti.

Alla luce di questi risultati, i dati divulgati da Google nella scheda tecnica sono quindi ingannevoli? Non proprio, ma sono comunque nebulosi. La ricarica completa dei nuovi Pixel richiede infatti in totale poco meno di due ore, mentre l’azienda ha ribadito in più occasioni una ricarica del 50% in 30 minuti, come si può leggere anche nella pagina di supporto dedicata ai dispositivi.

In realtà i dati divulgati da Google risultano esatti se ci si riferisce al primo 50% di ricarica del dispositivo, che nella prova effettuata da Android Authority è in effetti stato completato in 31 minuti. Quello che l’azienda è molto attenta a non specificare è invece il tempo totale di ricarica del dispositivo, che invece è molto più lungo e fa uso di molta meno potenza rispetto a quella massima raggiungibile dal caricabatterie.