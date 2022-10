Se stavate pensate di acquistare un nuovo smartphone per la fine di quest’anno e il vostro obiettivo è quello della fascia media vi segnaliamo che in questo ore, in occasione del Prime Day di ottobre, è nuovamente disponibile la super offerta sui Google Pixel 6a. Infatti, grazie a uno sconto del 28%, potrete acquistare questo fantastico smartphone a soli 399€, senza dimenticare il fatto che ricevere in regalo anche le Pixel Buds A-Series, degli auricolari true wireless del valore di 99 euro!

Come potete leggere nella nostra recensione il Pixel 6a si presenta come una soluzione ideale tra gli smartphone Android di fascia media, soprattutto se volete avere il meglio dall’ecosistema di Google. Leggermente più piccolo del Pixel 6 ne mantiene in toto le caratteristiche estetiche, con la sezione fotografica che spicca con la sua banda sporgente. Lo schermo è un 6,1″ FullHD+ da 1080×2400 pixel protetto da dal vetro Corning Gorilla Glass 3.

All’interno troviamo il nuovissimo processore made by Google Tensor, una cpu pensata appositamente per sfruttare al meglio tutte le caratteristiche e i servizi dell’azienda, come ad esempio il Magic Eraser per la correzione e modifica delle foto in tempo reale.

Se non avete interesse nell’avere a disposizione delle fotocamere da top ma volete comunque uno smartphone veloce, smart, potente e che fa foto migliori della maggioranza dei medio gamma classici, Pixel 6a è perfetto per voi. Soprattutto adesso che potete averlo a soli 399€ grazie alle offerte di Amazon.

