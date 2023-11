Pixel 7a a un prezzo RIDICOLO su Unieuro! Solo 373€ grazie al 22% di sconto

Dopo una settimana di Black Friday, il periodo di sconti pre-natalizi termina oggi con il Cyber Monday, una giornata interamente dedicata ai prodotti tecnologici. In prima linea, oltre Amazon, c'è Unieuro, che ha riproposto la promozione della scorsa settimana, permettendo di risparmiare l'extra 22% su migliaia di prodotti. Ebbene, se siete alla ricerca di uno smartphone sarete felici di sapere che il Google Pixel 7a da 128GB potrà essere vostro a soli 373,00€ invece di 498,00€!

Google Pixel 7a, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 7a è consigliato a coloro che cercano uno smartphone performante e orientato alla qualità delle immagini; in tal senso, è perfetto soprattutto per chi ama la fotografia e desidera scattare foto eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione o correggere facilmente le foto sfocate. La batteria adattiva, che dura oltre 24 ore, rende poi il Pixel 7a ideale per chi ha uno stile di vita frenetico e non ha il tempo di ricaricare lo smartphone durante la giornata.

Parliamo di uno smartphone di alta qualità, dotato di una vasta gamma di funzionalità potenti. Tra queste, spiccano la notevole doppia fotocamera posteriore e il processore Google Tensor G2, che lo rende estremamente rapido, efficiente e sicuro. Il dispositivo ha una capacità di memoria di 128GB e svariate funzioni dedicate alla sicurezza, tra cui il chip Titan M2 e la VPN Google One integrata senza costi aggiuntivi.

Insomma, il Google Pixel 7a offre la perfetta combinazione di velocità, sicurezza, qualità della fotocamera e durata della batteria, sia che voi siate appassionati di fotografia o che abbiate bisogno di uno smartphone che vi accompagni comodamente dall'alba al tramonto. Vi ricordiamo che lo sconto del 22% offerto da Unieuro verrà visualizzato direttamente nel carrello prima del pagamento!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Unieuro

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!