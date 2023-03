L’uscita di Google Pixel 7a è attesa per questa primavera. Tra i tanti leak emersi nell’ultimo periodo, è passato inosservato un intero set fotografico che ha cominciato a rimbalzare sul web solo negli ultimi tempi, dedicato allo smartphone di casa Google.

Le foto che vedrete di seguito, sono state pubblicate dalla testata vietnamita Zing News a gennaio confermando l’aspetto estetico di questo nuovo prodotto in tutte le sue parti.

Da quello che vediamo in foto, l’aspetto estetico dello smartphone è pressoché identico a quello del fratello maggiore Google Pixel 7. Come possiamo vedere da una delle immagini in galleria, tra l’altro, la dotazione di memoria sarà identica a quella di Pixel 7. Sul dispositivo, saranno presenti 8GB di RAM LPDDR5 e 128GB di memoria di archiviazione.

Tra le novità dovrebbe essere presente l’ultimo SoC Tensor G2 un processore a 5nm che grazie alla TPU di nuova generazione G2, ha permesso al colosso di Mountain View di fare passi avanti nel campo del machine learning (qui abbiamo parlato di alcune funzionalità esclusive sviluppate da Google per la sua gamma di smartphone Pixel equipaggiati di processori Tensor).

Fonte: zingnews.vn

L’unico aggiornamento significativo del socket G2, riguarda la sostituzione dei due core Cortex-A76 a 2,25GHz con due A78 a 2,35GHz. Sul fronte della GPU, il Tensor G2 dispone di una Mali-G710 MP07 che nonostante il numero inferiore di shader core rispetto alla Mali-G78 MP20 del precedente modello, possiede una nuova architettura più performante.

La nuova TPU promette un incremento prestazionale del 60% in ambito machine learning con una riduzione dei consumi pari al 20%. Riguardo al display, il Pixel 7a, dovrebbe montare un pannello da 90Hz, segnando così l’abbandono dei 60hz da parte di Google su questa fascia di prezzo.

Fonte: zingnews.vn

Insomma, le prestazioni sotto al cofano non mancano. L’unica pecca evidente di questo dispositivo, sembra essere l’uso di materiale plastico per la scocca posteriore, ma del resto vista la fascia di prezzo in cui si colloca, Google non poteva fare altrimenti. Non ci resta che attendere l’uscita prevista per la prima metà del 2023.