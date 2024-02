Google Pixel 7a: il TOP degli smartphone di fascia media a un prezzo SHOCK!

Una qualità fotografica sopra la media e la praticità della ricarica wireless in uno smartphone dal prezzo accessibile di soli 379€? È esattamente ciò che Amazon mette sul piatto oggi, grazie alla promozione dedicata all'ottimo Google Pixel 7a, indiscutibilmente uno dei migliori smartphone nella categoria mid-range, se non addirittura il top. Quest'offerta segna il prezzo più basso mai registrato da Amazon per questo modello, dotato del sistema operativo Android puro.

Google Pixel 7a, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 7a rappresenta un'ottima scelta per chi predilige la qualità fotografica in ogni condizione di luce senza compromessi. Con il sistema a doppia fotocamera posteriore che dispone di avanzate funzionalità di elaborazione dell'immagine, gli amanti della fotografia digitale troveranno uno strumento capace di scatti eccezionali, anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre la funzionalità di correzione delle foto sfocate e la rimozione di elementi di disturbo nell'immagine lo rendono ideale per chiunque desideri avere foto sempre nitide e perfette.

Per chi tiene alla sicurezza dei propri dati personali e alla protezione online, il Google Pixel 7a è altrettanto raccomandabile. Grazie al chip di sicurezza Titan M2 e alla VPN integrata di Google One, offre livelli elevati di sicurezza senza costi aggiuntivi. Questo lo rende adatto anche per gli utenti che navigano frequentemente su reti Wi-Fi pubbliche o che tengono alla privacy delle proprie attività online.

Aggiungendo a ciò una batteria che può superare le 24 ore di autonomia, e la possibilità di estenderla fino a 3 giorni con il risparmio energetico estremo, si rivela uno smartphone eccellente per chi è sempre in movimento e non vuole preoccuparsi di ricaricare il telefono ogni giorno. Dotato del processore Google Tensor G2, offre velocità di elaborazione elevate, rendendolo a tutti gli effetti vicino a un autentico top di gamma.

Vedi offerta su Amazon