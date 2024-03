Pixel 8 e 8 Pro: ulteriore RIBASSO di 100€ con questo codice!

Nell'affollato panorama degli smartphone di fascia alta, i Google Pixel 8 si distinguono dalla concorrenza, grazie a funzionalità spesso esclusive che non trovano eguali in altri modelli. Oggi, abbiamo una notizia eccitante per coloro che sono interessati ad acquistare un Google Pixel 8, offrendo l'opportunità di ottenere un risparmio significativo. Grazie a Unieuro, è disponibile un'offerta esclusiva che permette di risparmiare 100€ sull'acquisto di un Pixel 8, attraverso l'utilizzo del coupon "PIXEL100". Questa promozione è valida solo oggi e domani 12 marzo. Approfittando di questa offerta, i prezzi dei Pixel 8 saranno ridotti a 599€ per il modello standard e a 849€ per il Pro.

Google Pixel 8, chi dovrebbe acquistarli?

Che si tratti del modello base o del più avanzato Pixel 8 Pro, questi smartphone sono ideali per gli utenti che cercano il meglio in ambito fotografico, puntando non solo alla qualità dei sensori, ma anche all'elaborazione software e alla possibilità di modificare/migliorare ulteriormente gli scatti appena fatti.

Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale integrata, sarà come avere una fotocamera professionale integrata nello smartphone, permettendovi di editare foto e video come un professionista, ma con la facilità accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo dell'editing fotografico.

Sono inoltre smartphone perfetti per coloro che richiedono telefoni affidabili e performante per il lavoro e il tempo libero, grazie alla loro capacità di gestire multitasking intensivo e applicazioni esigenti senza intoppi. Infine, gli aggiornamenti software tempestivi e la sicurezza dei dati offerti da Google rendono i Pixel 8 una scelta eccellente per chi mette al primo posto la protezione delle proprie informazioni personali.

