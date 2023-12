Pixel 8 Pro è il primo con l’IA Google integrata, ecco 6 nuove funzioni

Il Pixel 8 Pro sta ricevendo un aggiornamento sostanziale, e sta diventando il primo smartphone Android a integrare Google Gemini. In particolare, lo smartphone top di gamma Google sarà il primo a integrare Gemini Nano.

Gemini Nano impatterà su molte funzioni dello smartphone, e in futuro sarà disponibile via via su un maggior numero di smartphone Android.

Google Gemini Nano avrà un impatto sull’app Registratore e sulle Smart Reply in Gboard. Nel primo caso, potrete avere riassunti scritti delle registrazioni vocali, e per ora funziona solo in inglese. Smart Reply, invece, suggerisce "risposte di alta qualità" ai testi che si adattano al contesto attuale. Per ora è una funzione disponibile in anteprima chiusa, e funziona su Whatsapp.

Miglioramenti alla fotocamera

Per quanto riguarda il resto dell'aggiornamento, le altre funzioni si concentrano principalmente sul miglioramento delle capacità della fotocamera del Pixel 8 Pro. In totale sono quattro.

La prima è Video Boost. Lo smartphone caricherà le riprese sul cloud di Google, dove i "modelli fotografici computazionali" dell'azienda miglioreranno il file regolando il colore e l'illuminazione, stabilizzando la ripresa e rimuovendo la granulosità rilevata.

I miglioramenti visivi si estenderanno anche a Night Sight, dove l'intelligenza artificiale ridurrà il rumore nei video registrati in condizioni di scarsa illuminazione. È disponibile anche una nuova funzione Timelapse che consente di filmare contenuti di lunga durata di un ambiente in evoluzione.

Inoltre, l'effetto di illuminazione Ritratto in Google Foto è ora dotato di una modalità di bilanciamento per rimuovere le ombre, migliorando la qualità complessiva dell'immagine. L'effetto sfocatura foto aumenta le prestazioni, migliorando la nitidezza delle immagini di cani e gatti.

Altre novità per Pixel 8 Pro

Google aggiunge una modalità di riparazione al Pixel 8 Pro. Questa modalità bloccherà il dispositivo, proteggendo i dati sensibili quando il telefono non è in vostro possesso, come nel caso in cui lo stiate mandando a riparare, da cui il nome. I telefoni Galaxy hanno qualcosa di simile.

Lo strumento Pulizia dell'app Fotocamera sarà in grado di rimuovere sbavature o macchie sui documenti scansionati. Infine, l'Assistente Google consiglierà risposte contestuali nella schermata delle chiamate nel caso in cui non si possa (o non si voglia) rispondere al telefono. Quest'ultima funzione sarà disponibile su Pixel Fold, Pixel 6 e modelli più recenti.