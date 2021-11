Pixel Fold, Google scende a compromessi sulla fotocamera?

Anche dopo il lancio dei nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro i riflettori restano puntati su Google e sui suoi smartphone: l’azienda di Mountain View sembra ormai pronta a entrare nel mercato degli smartphone foldable con il Pixel Fold.

Identificato con il nome in codice Passport, il Pixel Fold è stato rilevato più volte in stringhe di codice provenienti soprattutto dagli APK della Google Camera. Proprio dall’ultimo teardown di questa applicazione provengono ora ulteriori dettagli sul nuovo device, che portano con sé però notizie poco incoraggianti sul comparto fotografico di Pixel Fold, soprattutto se comparate alle potenti fotocamere implementate sui nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

L’operazione, effettuata dal team della testata 9to5Google, rivela infatti la presenza di fotocamere meno performanti rispetto ai sensori Samsung inseriti all’interno dei nuovi top di gamma di Google insieme a una serie di ottimizzazioni software all’avanguardia. All’interno di Pixel Fold (indicato in questa sede con un nuovo nome in codice, Pipit) saranno invece inserite le stesse fotocamere del Google Pixel 5 dello stesso anno.

Più nello specifico, il codice dell’APK della fotocamera ha rilevato la presenza di un sensore IMX363 da 12,2MP, lo stesso del Pixel dello stesso anno. Un altro sensore, un IMX386 da 12MP, dovrebbe invece essere il grandangolo che però, curiosamente, è vincolato al funzionamento solo quando lo smartphone è piegato. I motivi di questa scelta restano ad ora ignoti.

Nell’APK figurano anche due sensori gemelli IMX355 da 8MP, gli stessi implementati sul Pixel 6 nella fotocamera anteriore: per questo motivo si ipotizza che il Pixel Fold garantirà la possibilità di scattare selfie in entrambe le configurazioni del display, proprio come il Galaxy Z Fold3. Pixel Fold presenterebbe quindi in totale quattro fotocamere, due delle quali virtualmente identiche a quelle del Pixel 5.

Le specifiche tecniche delle fotocamere del Pixel Fold non devono d’altronde stupire: le caratteristiche particolari di uno smartphone foldable richiedono di effettuare compromessi per ottimizzare lo spazio dedicato a ciascun componente. Inoltre, come fa notare 9to5Google, ai fini dell’innovazione il riutilizzo di sensori già utilizzati permette di perfezionare i modelli di machine learning ad esso collegati, così da poter offrire nei modelli futuri innovazioni come quelle implementate sul Pixel 6 grazie al chip Tensor.

Una notizia positiva rivelata da questo teardown riguarda invece la data di lancio del Pixel Fold: una stringa di codice rilevata riporta infatti la dicitura “isPixel2022Foldable”, che comparata con quelle dei modelli passati di Pixel rivela l’anno in cui sarà immesso sul mercato il dispositivo.