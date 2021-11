Pixel Fold, la verità dietro il ripensamento di Google

Pixel Fold potrebbe essere stato cancellato. É questa la notizia che arriva dal leaker Ross Young che, oltre ad esporsi in una previsione di mercato, afferma che Google avrebbe disdetto tutti gli ordini di componenti per realizzarlo.

La spiegazione di tale mossa sarebbe decisamente razionale e, tutto sommato, anche condivisibile. L’azienda americana pensa di non avere nessuna possibilità di competere contro questi dispositivi.

Insomma, la società si sarebbe accorta in corso d’opera che il proprio know how, assieme a come sarebbe dovuto essere Pixel Fold, non è abbastanza per contrastare lo strapotere di Samsung in quel settore. Infatti, il progetto pieghevole concepito da Google, non aveva ne un display compatibile con una penna attiva ne una fotocamera al di sotto del display.

La scheda tecnica inoltre, già al top e senza grosse possibilità di miglioramento, non darebbe al cliente nemmeno in questo caso lo stimolo per scegliere il proprio prodotto rispetto ad uno smartphone della serie Galaxy Z.

E poi non bisogna trascurare l’aspetto economico che, come sempre, incide e anche di tanto. Samsung ha dalla sua la possibilità di prodursi in proprio molti dei componenti che vanno a costituire un pieghevole mentre Google poteva si avere un prezzo simile ma doveva assolutamente sacrificare il suo profitto, almeno all’inizio.

Alla luce di tali informazioni, Pixel Fold potrebbe essere stato davvero cancellato ma non è escluso che Google ci riprovi nel 2022. Magari con un pieghevole che possa avere delle caratteristiche più a fuoco e con più frecce al suo arco per combattere la concorrenza, primo tra tutti il software.

Anche Apple è interessata a produrre e vendere un iPhone pieghevole ma l’approccio della società di Cupertino è sempre stato più guardingo, oculato e riflessivo. Proprio per questo pensa ad un pieghevole ma solo a partire dal 2025.