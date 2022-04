Arriva anche in Italia il nuovo Poco F4 GT, un flagship destinato a conquistare gli appassionati di gaming e non solo, insieme ai suoi primi prodotti IoT: gli auricolari Poco Buds Pro Genshin Impact Edition e lo smartwatch Poco Watch.

Poco F4 GT

Il primo smartphone di livello flagship di Poco è un dispositivo pensato per soddisfare la platea di videogiocatori più esigenti senza limitarsi a essere un semplice smartphone da gaming. Il suo design sportivo e ricercato culmina nei due trigger magnetici pop-up, che aggiungono due pulsanti di gioco ma possono anche essere programmati per azioni di ogni giorno come l’attivazione della fotocamera o della torcia.

Il nuovo Poco F4 GT presenta un display da record, che ha ottenuto la certificazione A+ da DisplayMate. Si tratta di uno schermo piatto AMOLED da 6,67 pollici con tecnologia 10-bit TrueColor e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Poco ha dedicato un’attenzione particolare alla protezione degli occhi degli utenti durante il gaming e lo streaming video grazie all’oscuramento ad alta frequenza PWM.

Al centro del Poco F4 GT vi sono le prestazioni a tutto tondo. Per questo motivo troviamo al suo interno il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1, realizzato con processo di produzione a 4nm. Il processore octacore da 3.0GHz è supportato dalla GPU Adreno 730 e da una memoria RAM da 8 o 12 GB di tipo LPDDR 5, capace di garantire tempi di caricamento più brevi, insieme a un’archiviazione UFS 3.1 da 128 o 256GB.

Impossibile, per uno smartphone ad alte prestazioni come il Poco F4 GT, prescindere dal sistema di raffreddamento: questo smartphone è dotato di tecnologia LiquidCool 3.0. Il dispositivo non si scalderà nemmeno durante le sessioni di gaming più intense grazie al sistema di raffreddamento VC doppio da 4.860mm².

A bordo del nuovo Poco F4 GT si trova anche un sistema di ricarica innovativo: grazie alla tecnologia HyperCharge da 120W la batteria da 4700mAh del dispositivo potrà essere ricaricata completamente in soli 17 minuti. Altrettanto utile è la funziona AdaptiveCharge, che impedisce il sovraccarico della batteria se si lascia il device in carica per tutta la notte.

Completano il quadro del nuovo Poco F4 GT il feedback tattile CyberEngine a motore lineare per una vibrazione più reattiva che mai e una configurazione a tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX686 da 64MP.

Il nuovo Poco F4 GT sarà disponibile a partire da oggi 26 aprile sul sito ufficiale po.co e su Amazon in due varianti con prezzi esclusivi Early Bird fino alle 23:59 del 29 aprile:

Poco F4 GT: scheda tecnica

Dimensioni 162,5 x 76,7 x 8,5 mm 210g Display AMOLED 6,67 pollici 20:9 Full HD+ HDR 10+, DCI-P3, PWM Dimming frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz Campionamento touchscreen fino a 480GHz Corning Gorilla Glass Victus SoC Snapdragon 8 Gen 1 CPU octa-core 3,0GHz Kryo GPU Adreno 730 LiquidCool Technology 3.0 RAM 8/12GB LPDDR5 Archiviazione 128/256 UFS 3.1 Fotocamere posteriori Wide

64MP IMX686

f/1.9

64MP IMX686 f/1.9 Ultrawide

8MP FOV 120°

f/2.2

8MP FOV 120° f/2.2 Macro

2MP

f/2.4 Fotocamera anteriore 20MP IMX596

f/2.4 Audio 4 altoparlanti Dolby Atmos Connettività 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E Sensori Impronte digitali (sensore a schermo) Accelerometro Giroscopio Bussola elettronica Prossimità Batteria 4700mAh Sistema operativo Android 12 + MIUI 13 Colorazioni Stealth Black, Knight Silver, Cyber Yellow

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition

Per il lancio dei suoi primi prodotti IoT Poco ha pensato ai fan del videogioco Genshin Impact: le nuove Poco Buds Pro Genshin Impact Edition sono vendute in una custodia ispirata allo zaino del personaggio Klee.

Questi auricolari TWS sono dotati di intelligenza artificiale che gestisce la cancellazione del rumore in base ai suoni circostanti, scegliendo la modalità ANC più avanzata e fornendo sempre un audio nitido e chiaro anche in chiamata.

Le performance delle nuove Poco Buds pro sono garantite da un driver dinamico composito da 9mm, capace di restituire un suono sempre autentico e dettagliato. Questi auricolari sono anche resistenti a pioggia, sudore e schizzi grazie alla certificazione IPX4.

La durata massima della batteria per l’intera custodia di ricarica arriva a 28 ore e supporta la ricarica wireless; se ricaricate via cavo invece gli auricolari possono raggiungere il 100% di carica in soli 10 minuti.

Le Poco Buds Pro Genshin Impact Edition sono disponibili da oggi nel colore Red a un prezzo di vendita consigliato di 69,99 euro, in esclusiva su po.co.

Poco Watch

Il nuovo Poco Watch è infine destinato agli appassionati del fitness che non vogliono rinunciare allo stile. Il so display AMOLED da 1,6 pollici è accompagnato da oltre 100 quadranti personalizzabili.

Il nuovo Poco Watch è dotato inoltre di Multi-sistema GPS per la rilevazione della posizione e oltre 100 modalità di esercizio presinstallate, con rilevazione delle attività multiple e monitoraggio di sonno e ossigenazione del sangue.

Questo smartwatch presenta infine una batteria dalla durata fino a 14 giorni, ricaricabile tramite un pratico caricatore magnetico.

Poco Watch sarà disponibile in tre colori, Black, Blue e Ivory a partire dal 26 aprile su Amazon e po.co. Fino al 29 aprile si potrà approfittare inoltre dello sconto Early Bird.