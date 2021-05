Poco M3 Pro 5G è ufficiale anche in Italia, design audace e prezzo aggressivo

Si è appena concluso l’evento di presentazione di Poco M3 Pro 5G per il mercato globale e con tale evento è arrivata la conferma che lo smartphone sarà disponibile anche in Italia. Un display a 90Hz, una batteria da 5000mAh, il supporto al 5G su due SIM e un design audace basteranno a farvi innamorare?

Durante l’evento di lancio dedicato al mercato globale, Poco ha presentato al mondo il suo nuovo prodotto chiamato M3 Pro 5G. Si tratta di un’evoluzione dalle caratteristiche più spinte dell’ottimo Poco M3, uno degli smartphone entry-level più apprezzati sul mercato.

“Siamo molto lieti di annunciare che dal 6 maggio 2021, Poco ha raggiunto un totale di oltre 17 milioni di spedizioni dal suo primo lancio nel 2018 con Poco F1. Solo per Poco M3, presentato lo scorso novembre, le spedizioni globali complessive hanno superato le 3 milioni di unità. Non solo abbiamo raggiunto un’enorme crescita in termini di spedizioni, ma anche la nostra fan-base è cresciuta rapidamente. Ora abbiamo persino un’app per la community di Poco dove i fan possono condividere i loro feedback, utili poi per lo sviluppo dei nostri prodotti” ha dichiarato Kevin Qiu, Head of Poco Global.

Si può subito notare come il design scelto per Poco M3 Pro 5G sia sicuramente polarizzante. Lo schema colori della versione gialla è stata ripresa dal modello meno costoso mentre nella parte di scocca colorata di nero che circonda le fotocamere troviamo il logo del brand in bella mostra, messo in evidenza in modo che venga visto e ricordato. Ricorda vagamente il design della linea Galaxy S21 anche se in questo caso è solo il rettangolo che integra le fotocamere a sporgere mentre la sezione scura di scocca è a pari livello con tutto il resto dello smartphone.

Nella parte frontale è presente un display FullHD+ dalla diagonale di 6,5″ in grado di variare la propria frequenza tra 30Hz, 50Hz, 60Hz e 90Hz. Due sensori di luminosità, uno nella parte frontale e uno sul retro, permettono allo smartphone di regolare la luminosità del pannello accuratamente su 4096 diversi livelli grazie ad una visione a 360 gradi dell’ambiente.

Poco M3 Pro 5G è mosso dal chip Mediatek Dimensity 700, il quale permette l’utilizzo della connettività 5G in modalità DSDS (Dual SIM Dual Standby) e garantisce prestazioni sicuramente interessanti per la fascia di prezzo.

“I vantaggi di una rete 5G veloce vanno oltre i download super veloci, i video ad alta qualità e i giochi straordinariamente fluidi – il 5G permette anche una rete più stabile in aree particolarmente affollate” ha spiegato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global. “Sfruttando i vantaggi del 5G in questa fascia di prezzo, una rarità sul mercato, POCO M3 Pro 5G testimonia ancora una volta il nostro impegno nell’offrire agli utenti le innovazioni che contano davvero”.

Il comparto fotografico è composto da un sensore da 48MP principale e due sensori da 2MP per macro e profondità. La fotocamera frontale dedicata ai selfie e posizionata in un foro nel display ha una risoluzione di 8MP.

Poco M3 Pro 5G è alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W, mentre in confezione l’azienda afferma di aver incluso stranamente un alimentatore da 22,5W. Non mancano alcune componenti fondamentali per uno smartphone moderno come l’NFC e alcune chicche quali il jack da 3,5mm per le cuffie e un LED IR.

Poco M3 Pro 5G: specifiche tecniche

Poco M3 Pro 5G Dimensioni e peso 161,81 x 75,34 x 8,92 mm

190g Colorazioni POCO Yellow, Power Black and Cool Blue Display 6,5″ FHD+ (2400 x 1080) LCD DotDisplay

DynamicSwitch: 30Hz/50Hz/60Hz/90Hz

Contrasto: 1500:1

Luminostià: 400 nits (typ), HBM 500 nits (typ)

360° ambient light sensors

Corning Gorilla Glass 3 Processore Mediatek Dimensity 700 5G RAM 4GB/6GB LPDDR4X Memoria 64GB/128GB UFS 2.2 Fotocamere posteriori 48MP f/1.79, 1/2″ con pixel da 1,6μm

2MP f/2.4 macro

2MP f/2.4 sensore di profondità Fotocamera frontale 8MP f/2.0 Batteria e ricarica 5000mAh

Ricarica rapida 18W (alimentatore da 22,5W nella confezione) Software MIUI 12 for Poco

Android 11 Altro Jack da 3,5mm, NFC, LED IR, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, 5G DSDS, Lettore di impronte capacitivo sul lato

Poco M3 Pro 5G sarà disponibile nelle colorazioni POCO Yellow, Power Black and Cool Blue sul sito ufficiale po.co a partire dal 20 maggio al prezzo di partenza di 199,90 euro per la variante con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il modello con 6GB/128GB verrà proposto a 229,90 euro.

Per i più veloci, Poco ha pensato a delle promozioni early bird che vi permetteranno di portarvi a casa M3 Pro 5G al prezzo di 159,90 euro per il modello 4GB/64GB e 199,90 euro per la variante 6GB/128GB.