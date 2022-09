Poco ha presentato oggi Poco M5 e Poco M5s, due nuovi smartphone che hanno come slogan all-in fun, “divertimento a tutto tondo”.

Si tratta infatti di due dispositivi pensati per il divertimento, l’uno più incentrato sul mobile gaming, l’altro più adatto a chi cerca un device che offra esperienze audiovisive di alto livello.

Proprio così, “alto livello”: Poco M5 e Poco M5s, infatti, “rompono lo stereotipo” per cui un telefono economico non può garantire un’esperienza di entertainment ottimale, come ha affermato Angus Ng, Head of Product Marketing di Poco Global.

Poco M5, in particolare, è equipaggiato con un processore di livello flagship costruito con tecnologia di processo a 6nm, il MediaTek Helio G99. La CPU octa-core include due Cortex-A76 ad alte prestazioni e frequenza fino a 2,2GHz, mentre la GPU Arm Mali-G57 è in grado di soddisfare anche i mobile gamers più esigenti, abituati ai giochi con una grafica 3D avanzata.

Il display concorre a rendere ancor più entusiasmante l’esperienza di gioco, cambiando dinamicamente refresh rate da 30 a 90Hz. Il touch sampling rate, invece, arriva fino a 240Hz.

L’altro “plus” di questo Poco M5 è rappresentato dalla batteria da ben 5.000mAh. La batteria, perfetta per giocare tutto il giorno, supporta anche la ricarica rapida da 18W.

Poco M5s, dicevamo, è uno smartphone che punta a offrire un’esperienza di intrattenimento più che soddisfacente. Ci riesce grazie al display AMOLED da 6,43 pollici Full HD+ abbinato a un sistema di doppi altoparlanti, che rendono la visione dei propri spettacoli preferiti ancora più immersiva.

Degna di nota anche la quadrupla fotocamera posteriore, in grado di registrare video 4K a 30 fotogrammi al secondo e catturare scene più ampie grazie all’ultra grandangolo da 8MP.

Anche in questo caso, il processore è un MediaTek (Helio G95, per la precisione) e la batteria è da 5.000mAh.

Poco M5 e M5s: specifiche tecniche

Poco M5 Poco M5s Prestazioni MediaTek Helio G99 Processo di produzione TSMC a 6nm CPU: octa-core, fino a 2,2GHz GPU: Arm Mali-G57 MC2

RAM LPDDR4X + ROM UFS 2.2

4GB + 64GB, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB

Memoria espandibile fino a 1TB MediaTek Helio G95 CPU: octa-core, fino a 2,05GHz GPU: Arm Mali-G76 MC4

RAM LPDDR4X + ROM UFS 2.2

4GB + 64GB, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB

Memoria espandibile fino a 1TB Schermo 6,58″ FHD+ DotDrop

Risoluzione: 2408 x 1080 FHD+

Aspect ratio: 20:9

Frequenza di aggiornamento: 30/60/90Hz

Frequenza di campionamento del tocco: 240Hz

Luminosità: 500 nit (HBM)

Contrast ratio: 1500:1

Corning Gorilla Glass 6,43″ AMOLED DotDisplay

Risoluzione: 2400 x 1080 FHD+

Aspect ratio: 20:9

Luminosità di picco: 1100 nit (HBM)

Contrast ratio: 4500000:1

Corning Gorilla Glass 3 Batteria & Ricarica 5000mAh (typ)

Ricarica rapida a 18W

Caricatore incluso nella confezione da 22,5W

Cavo USB Tipo-C 5000mAh (typ)

Ricarica rapida a 33W

Cavo USB Tipo-C Fotocamera Posteriore 50MP principale Apertura: f/1.8 Modalità AF: PDAF

2MP macro Apertura: f/2.4

2MP profondità Apertura: f/2.4

Frontale 5MP Apertura: f/2.2

Posteriore 64MP principale Apertura: f/1.8 Modalità AF: PDAF

8MP ultra grandangolare Apertura: f/2.2 FOV 118°

2MP macro Apertura: f/2.4

2MP profondità Apertura: f/2.4

Frontale 13MP Apertura: f/2.4

Design Dimensioni: 163,99mm x 76,09mm x 8,9mm

Peso: 201g

Colori disponibili: Nero, Verde e Giallo

Design a bordo piatto unibody Dimensioni: 160,46mm x 74,5mm x 8,29mm

Peso: 178,8g

Colori disponibili: Grigio, Bianco e Blu Connettività Dual SIM, dual standby: 4G + 4G

Supporta 4G/3G/2G

Reti: 4G: LTE FDD: Banda 1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: Banda 38/40/41 3G: W CDMA: Banda 1/2/4/5/8 2G: GSM: Banda 2/3/5/8

Reti wireless: Bluetooth 5.3 Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz

Dual SIM, dual standby: 4G + 4G

Supporta 4G/3G/2G

Reti: 4G: LTE FDD: Banda 1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: Banda 38/40/41 (2535-2655MHz) 3G: WCDMA: Banda 1/2/4/5/8 2G: GSM: Banda 2/3/5/8

Reti wireless: Bluetooth 5.0 Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz

Altro NFC multifunzione

Lettore di impronte digitali laterale

IR Blaster

Jack per le cuffie da 3,5mm Doppio altoparlante

IR Blaster

Motore lineare dell’asse Z

Sblocco facciale

NFC multifunzione

Lettore di impronte digitali laterale

Jack per le cuffie da 3,5mm

IP53

Prezzi e disponibilità

La cosa più interessante di Poco M5 e Poco M5s è senza dubbio il prezzo, specie se si considerano le offerte-lancio. Riportiamo di seguito sia i prezzi Early Bird che il listino definitivo, precisando che entrambi i dispositivi saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 13:00 del 12 settembre. I prezzi scontati sono da intendersi validi dalle 13 del 12 settembre fino alle 12:59 del 17 settembre.

Su po.co e mi.com sarà possibile acquistare Poco M5s in bundle con un wall charger da 33W. Inoltre, con l’acquisto dell’M5s e anche dell’M5, si avrà diritto a Poco Buds Pro a 49,99 euro anziché 69,99 euro.