POCO X2 sarà presentato il 4 febbraio

POCO X2 sarà presentato già a febbraio: la conferma è arrivata tramite un tweet pubblicato nel profilo Twitter ufficiale. La notizia è stata anticipata da alcune indiscrezioni diffuse pochi giorni fa, in cui veniva anticipato questo dispositivo.

Insieme alla conferma, arrivano anche i primi rumor che interessano le caratteristiche tecniche di questo nuovo smartphone. Molti pensano che il display possa offrire una frequenza di aggiornamento molto alta, forse 120 Hz. Per non far surriscaldare eccessivamente il dispositivo, potrebbe inoltre essere scelto un sistema di raffreddamento a liquido, poco comune nel mercato mobile e largamente utilizzato nei computer.

An Xperience that will make you go, "Bruh, it's #SmoothAF". #POCOX2 is arriving on Feb 4th 2020.

Want to know if your smartphone is Smooth AF? Visit now: https://t.co/LQqSvTpgLz pic.twitter.com/BB5RFQ8lVO

— POCO India (@IndiaPOCO) January 27, 2020