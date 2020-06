PosteMobile rimborsa i Giga non utilizzati con la nuova offerta

PostePay/PosteMobile Connect Back è la nuova promozione che comprende anche 100 giga di traffico dati. PostePay ha infatti deciso di aggiornare le offerte che integrano la SIM di PosteMobile e la carta PostePay Evolution.

Gli utenti potranno scegliere il pagamento annuale o mensile, in base alle proprie preferenze. PosteMobile Connect Back comprende 100 GIGA di interne al mese con la velocità del 4G+ e crediti illimitati per chiamate e SMS. Come già detto, è possibile scegliere tra il pagamento mensile o quello annuale.

Mensile : 10 euro al mese per l’offerta e 12 euro ogni anno per la carta PostePay Evolution;

: 10 euro al mese per l’offerta e 12 euro ogni anno per la carta PostePay Evolution; Annuale: 100 euro ogni anno (pari a circa 8,3 euro al mese) e 12 euro ogni anno per la carta PostePay Evolution.

La caratteristica senz’altro più interessante è la possibilità di ottenere un cashback mensile accreditato sulla Carta Postepay Evolution in base alla quantità di giga utilizzati. Questo sconto è pari a:

4 euro se si consumano 0 Giga

se si consumano 0 Giga 3 euro se si consumano fino a 25 Giga

se si consumano fino a 25 Giga 2 euro se si consumano da 25 a 50 Giga

se si consumano da 25 a 50 Giga 1 euro se si consumano da 50 a 75 Giga

se si consumano da 50 a 75 Giga 0 euro se si consumano da 75 a 100 Giga

PostePay/PosteMobile Connect Back è attivabile presso gli uffici postali o tramite l’app ufficiale PostePay.