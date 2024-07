Con TIM Power Iron, 150GB in 5G vi costano SOLO 6,99€ al mese!

Se volete cambiare operatore e siete alla ricerca di una buona promozione che vi permetta di navigare in libertà con tantissimi giga, questa è la vostra opportunità unica per sottoscrivere un'offerta davvero conveniente: A soli 6,99€ al mese, TIM Power Iron soddisfa i requisiti di tutti gli utenti che vogliono rimanere sempre connessi in 5G, offrendo un ottimo pacchetto completo per arricchire l'esperienza mobile anche dei clienti più esigenti.

I nuovi clienti riceveranno il primo mese di servizio completamente gratuito, insieme all'attivazione senza costi aggiuntivi.

Vedi offerta su TIM

TIM Power Iron, perchè approfittarne?

Con soli 6,99€ al mese, TIM Power Iron vi permette di sfruttare 150GB di connessione 5G, di cui 8GB utilizzabili in Europa, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS. Sfruttate al massimo la velocità del 5G TIM con un'offerta estremamente conveniente, facilmente attivabile online in pochi passaggi.

E non è tutto! Se avete TIM anche a casa e attivate TIM Unica Power, sul vostro smartphone potrete approfittare di GB illimitati in 5G, per una connessione senza interruzioni. Per approfittare subito di questa fantastica promo, è sufficiente attivare l'offerta online e richiedere la vostra SIM o eSIM, il tutto con procedure di attivazione semplificate.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di migliorare la vostra esperienza mobile con TIM Power Iron. Abbonatevi ora e iniziate a godere dei vantaggi esclusivi di questa promozione. Per maggiori dettagli sull'offerta e sulla copertura del servizio 5G di TIM, vi consigliamo di visitare il sito web ufficiale dell'operatore. Con TIM, il futuro della connettività è già qui!

