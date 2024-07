Ben 120GB ad appena 7,99€ solo con Iliad!

Da diversi mesi state cercando la proposta perfetta per cambiare gestore telefonico sul tuo smartphone? Se non volete rinunciare a una connessione potente, tanti giga a disposizione e SMS e messaggi, questo che stiamo per proporvi è l'ideale. Iliad infatti propone l'offerta GIGA 120! A soli 7,99€ al mese, avrete a disposizione ben 120GB di dati in 4G/4G+. E non solo: avrete anche minuti e SMS illimitati: l'ideale per stare sempre connessi, ovunque siate.

Con il miglior rapporto qualità/prezzo: Iliad GIGA 120

Cosa include questa promo? Con questa offerta potrete godere di una serie di vantaggi incredibili, specie per il prezzo a cui è fissata l'offerta. Se viaggiate in Italia ma anche in Europa, avrete l'occasione di continuare a utilizzare il vostro smartphone senza problemi grazie ai minuti e SMS illimitati e ai 9GB dedicati al roaming. E non è finita qui! Con l'offerta GIGA 120, avrete anche minuti illimitati per fare chiamate con amici e parenti!

Vanno assolutamente menzionati anche i servizi extra, inclusi nell'abbonamento. Avrete a disposizione funzioni molto comode come il richiamo automatico, l'hotspot senza costi aggiuntivi, nessuno scatto alla risposta, e molto altro ancora! Ma il vantaggio più grande è che l'offerta GIGA 120 è senza vincoli e senza costi nascosti. Potrete sottoscrivere il vostro abbonamento in modo semplice e veloce, e una volta attivata la promozione, potrete godere di tutti i suoi vantaggi per sempre allo stesso prezzo.

Fidatevi, difficilmente troverete una proposta simile a questo prezzo. Per cui, attivate GIGA 120 al prezzo super competitivo di 7,99€ al mese e godetevi un'offerta incredibile grazie a Iliad!

