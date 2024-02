Prezzo TOP su questa power bank da 145W! (-40%)

Se siete alla ricerca di una power bank capace di supportare anche i dispositivi più esigenti in termini energetici, come un MacBook Pro, vi consigliamo di valutare una delle migliori power bank in commercio. Con i suoi 140W di potenza e 25.000 mAh di capacità, la UGREEN Nexode è una di queste, e oggi si può applicare su di essa un coupon del 40% che vi permetterà di acquistarla a soli 89,99€ invece di 149,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 40% durante il checkout

UGREEN Nexode 140W, chi dovrebbe acquistarla?

Questa power bank si rivela un acquisto eccellente per coloro che hanno una vita frenetica e hanno bisogno di mantenere i loro dispositivi sempre carichi e pronti all'uso. Con una capacità di 25.000 mAh, è perfetta per chi viaggia o passa lunghe giornate fuori casa, consentendo di ricaricare anche un MacBook Pro. Per quanto riguarda invece smartphone come Galaxy S24 Ultra e iPhone 15, potrete ricaricarli fino a 5 volte.

Ovviamente la compatibilità è estesa, rendendola adatta a chi possiede dispositivi diversi. L'adozione delle tecnologie PD3.0 e QC3.0 permette una ricarica super rapida, capace di ricaricare il 56% di un MacBook Pro 2022 da 16" in soli 30 minuti. Una power bank consigliata quindi agli utenti che non possono permettersi di aspettare tempi lunghi di ricarica e necessitano di un dispositivo ad alta efficienza.

Grazie alle sue tre porte di output, offre un design intelligente e premium, con uno schermo LED digitale per monitorare la batteria residua e un aspetto elegante che si adatta bene ai viaggiatori moderni, offrendo una soluzione pratica e stilosa per rimanere connessi in ogni situazione.

