Offerta TOP: Ring Video Doorbell Pro a soli 89€! (-50%)

Ring Video Doorbell Pro è un videocitofono con alimentatore plug-in che consente una visione in HD a 1080p, comunicazione bidirezionale e rilevazione di movimento. Perfetto per chi cerca maggiore sicurezza domestica, permette di monitorare la propria casa in ogni momento. Compatibile con dispositivi Alexa è disponibile ora su Amazon a un prezzo imperdibile di solo 89,99€ invece di 179,99€, grazie a uno sconto del 50%.

Citofono smart Ring Video Doorbell Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ring Video Doorbell Pro è il prodotto ideale per chiunque desideri elevare la sicurezza della propria abitazione a un nuovo livello grazie a un citofono smart. Offre una soluzione pratica per controllare chi si avvicina alla porta di casa, fornendo video in HD a 1080p con visione notturna a infrarossi, ideale per monitorare la vostra proprietà in ogni momento del giorno e della notte. L'alimentatore plug-in incluso garantisce un'operatività continua senza preoccupazioni relative alla durata delle batterie. Questo dispositivo si rivolge particolarmente a individui che tengono alla sicurezza domestica e amano la comodità di gestirla direttamente dai propri dispositivi mobili.

Vi conquisteranno le funzionalità avanzate come la possibilità di ricevere avvisi sullo smartphone, tablet o PC ogni volta che qualcuno entra nella proprietà e attiva i sensori di movimento integrati, oltre alla comunicazione bidirezionale che permette di ascoltare e parlare ai visitatori da remoto. Chi possiede dispositivi Alexa compatibili o pensa di integrare ulteriormente la propria casa in un ecosistema smart troverà nel Ring Video Doorbell Pro un alleato prezioso. È consigliato inoltre a coloro che vogliono beneficiare della tranquillità che deriva dal sapere che, in caso di furto del videocitofono, questo verrà sostituito gratuitamente, assicurandovi una protezione continua. Aggiungendo un Ring Chime, è possibile estendere la rete di sicurezza per sentire allarmi e notifiche in tutta la casa, rendendo il Ring Video Doorbell Pro una scelta consigliabile per chi vuole la sicurezza a 360 gradi.

Questo prodotto, offerto al prezzo di 89,99€ da un prezzo originale di 179,99€, rappresenta un'opportunità eccellente per migliorare la sicurezza e la comodità della tua casa. Con il Ring Video Doorbell Pro, avete il controllo dell'abitazione nelle vostre mani, potendo monitorare in tempo reale chi si avvicina alla tua porta, con la possibilità di comunicare direttamente dal tuo dispositivo mobile.

