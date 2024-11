Preparatevi a pagare extra se volete un OnePlus 13 che non sia nero

OnePlus 13 sarà disponibile globalmente nelle versioni da 12GB/256GB e 16GB/512GB di memoria, con il modello base disponibile solo in colore Black Eclipse e il modello superiore in tre varianti cromatiche. Il OnePlus 13R è atteso anch'esso sul mercato internazionale con una sola configurazione di memoria da 12GB/256GB e nelle colorazioni Nebula Noir e Astral Trail.

L'azienda ha già lanciato il OnePlus 13 in Cina, rivelando le specifiche tecniche del dispositivo che succederà al OnePlus 12 nel mercato globale. Il leaker Arsène Lupin ha però ora condiviso nuovi dettagli sulle varianti di memoria, archiviazione e colore per i mercati globali, anticipando un'uscita imminente.

Secondo le anticipazioni, chi desidera varianti di colore come Midnight Ocean o Arctic Dawn dovrà optare per il modello più costoso da 16GB/512GB. Altre configurazioni disponibili in Cina, come quella da 12GB/512GB o la straordinaria 24GB/1TB, non sembrano essere previste per il lancio globale.

Come successo in passato, le caratteristiche quali la batteria e la potenza di ricarica potrebbero variare tra le versioni cinesi e quelle globali. Al momento sappiamo che il modello cinese del OnePlus 13 include una batteria da 6,000mAh con supporto alla ricarica cablata da 100W. È consuetudine per OnePlus lanciare globalmente solamente due colorazioni, aggiungendo varianti extra nei mesi successivi al lancio, pratica che potrebbe ripetersi anche con il OnePlus 13.

La strategia di OnePlus di limitare inizialmente le varianti di colore e di configurazione disponibili per poi espanderle successivamente è un astuto espediente di marketing. Questo non solo mantiene alto l'interesse del pubblico ma consente anche alla ditta di gestire più efficacemente gli stock in base alla domanda del mercato.

Ricordiamo che OnePlus iniziò la sua avventura nel mondo tech con inviti esclusivi per l’acquisto del loro primo smartphone, il OnePlus One. Questo approccio unico ha generato un’enorme attenzione mediatica e ha contribuito a creare un senso di esclusività attorno al marchio.

Ci si aspetta che OnePlus possa presentare il OnePlus 13R anche nei mercati globali a breve. Nonostante il dispositivo sia previsto in Cina con il possibile nome di OnePlus Ace 5, un suo imminente lancio è atteso.

Guardando alle precedenti strategie di lancio, è probabile che OnePlus 13 e OnePlus 13R possano essere annunciati simultaneamente in un evento globale, probabilmente all'inizio del 2025, anche se la compagnia non ha confermato ufficialmente nulla in merito. L'impatto di questi lanci sarà essenziale per confermare il posizionamento di OnePlus nel segmento premium degli smartphone Android.

Attraverso gli anni, la strategia di mercato si è evoluta ma l'innovazione è rimasta uno dei pilastri portanti della filosofia OnePlus. Tecnologie come la ricarica rapida, ora standard nell'industria mobile, furono tra le prime ad essere messe massivamente sul mercato grazie a dispositivi OnePlus.