Prima foto dal vivo di Galaxy Z Fold6, grandi cambiamenti in vista

Si prevede che Samsung annuncerà il nuovo Galaxy Z Fold6 entro la fine dell'anno. In un leak recente diffuso dal noto leaker Ice Universe, è emersa un'immagine che mostra un design decisamente diverso dai modelli precedenti del foldable. In particolare, il design si caratterizza per gli angoli meno arrotondati, rendendo il dispositivo visivamente più squadrato rispetto al Galaxy Z Fold5, che presentava angoli arrotondati.

L'immagine trapelata mostra solo una parte del presunto Galaxy Z Fold6, rendendo difficile avere un'idea completa del nuovo design che Samsung potrebbe aver sviluppato. Tuttavia, l'estetica sembrerebbe confermare un'altra voce che circola sul dispositivo: un display esterno con un rapporto d'aspetto più ampio. Questo cambiamento rispecchierebbe una caratteristica vista in dispositivi concorrenti come il OnePlus Open e il Google Pixel Fold.

Il display esterno dei precedenti Galaxy Z Fold è stato spesso criticato per essere troppo stretto rispetto ad altri dispositivi pieghevoli disponibili sul mercato, il che rende difficile la digitazione. I dispositivi OnePlus Open e Pixel Fold offrono, invece, uno spazio di lavoro più ampio, riducendo la necessità di aprire il dispositivo per svolgere determinate attività.

Un display esterno più ampio rappresenterebbe una delle modifiche più significative del Galaxy Z Fold di quest'anno, ma le novità non si fermano qui. È quasi certo che il Galaxy Z Fold6 includerà diverse delle funzionalità AI di cui dispone la serie Galaxy S24. Recentemente è stato anche discusso che il dispositivo sarà equipaggiato esclusivamente con il chipset Snapdragon 8 Gen 3, il quale promette miglioramenti in termini di prestazioni e durata della batteria rispetto allo scorso anno.

La presentazione del Galaxy Z Fold6 è attesa per un evento Galaxy Unpacked previsto per questo estate, con il 10 luglio che sembra essere la data più probabile. Ciò segnerebbe un netto anticipo rispetto al calendario abituale di Samsung per il lancio dei suoi dispositivi pieghevoli ma, considerando il lancio a gennaio del Galaxy S24, sembra che Samsung stia optando per lanci anticipati quest'anno.