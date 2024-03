Problemi alla cerniera per alcuni Galaxy Z Fold, Samsung potrebbe doverla ripensare da zero

Samsung, rinomata per i suoi rivoluzionari smartphone pieghevoli, si è recentemente trovata alle prese con un inaspettato intoppo con i suoi Galaxy Z Fold appena portato alla luce: un problema alla cerniera potenzialmente legato alla sua innovativa soluzione di blocco dei detriti.

I racconti che emergono da Reddit, insieme a quelli del leaker Evan Blass e di altri utenti scontenti su X, fanno luce su una tendenza preoccupante. Alcuni possessori di Galaxy Z Fold4 hanno riscontrato un problema sconcertante: i loro dispositivi si rifiutano di aprirsi completamente e la colpa è attribuita alle spazzole integrate nel meccanismo della cerniera e progettate per tenere polvere e sporco lontani dagli ingranaggi.

Sembra che, con il tempo, l'adesivo che fissa queste spazzole possa deteriorarsi, portando le setole a ostruire il meccanismo interno della cerniera. Un utente frustrato di Redditor, ahmed1smael, ha preso in mano la situazione, smontando il proprio dispositivo per rimuovere le setole ostruenti dopo che Samsung ha rifiutato il servizio di garanzia citando un banale "graffio sulla cerniera".

Le speculazioni sulla causa di fondo abbondano: una teoria sostiene che le temperature elevate, come quelle che si registrano durante le intense sessioni di gioco, potrebbero innescare il deterioramento dell'adesivo. Casi come il malfunzionamento del Galaxy Z Fold4 dell'utente X Stephen Amos che ha tenuto il suo dispositivo vicino a una vasca idromassaggio e il blocco del dispositivo del Redditor Only_One_Left_Foot dopo una sessione di gioco danno credito a questa ipotesi.

È interessante notare che non si tratta di un incidente isolato e limitato al Galaxy Z Fold4. I rapporti suggeriscono che le versioni precedenti, tra cui il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Fold2, sono state afflitte da problemi simili alla cerniera. Gli utenti scoraggiati raccontano di esperienze in cui la funzionalità della cerniera si è degradata gradualmente prima di culminare in guasti catastrofici, come la rottura dello schermo interno.

La portata di questo problema rimane sconosciuta, anche se l'aneddotica che abbraccia diverse generazioni di Fold suggerisce che si possa trattare di un difetto sistemico piuttosto che di un inconveniente isolato. Si teme che il Galaxy Z Fold5, nonostante vanti una cerniera ridisegnata, possa essere vittima dello stesso difetto, visto il silenzio di Samsung sui miglioramenti al sistema di spazzole.

I consumatori coinvolti in questa situazione sperano in una risoluzione rapida e in una rassicurazione tangibile da parte del produttore, che ancora non si è espresso a riguardo.