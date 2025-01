Promozione Redmi Note 14 Series: regali e sconti fino al 31 gennaio!

Fino al 31 gennaio alle ore 23:59, gli smartphone Redmi Note 14 Series sono in promozione sul sito ufficiale con offerte imperdibili e regali esclusivi. Con l’acquisto di uno dei modelli Pro della linea, riceverai in omaggio il Redmi Watch 5 Lite. L'offerta è valida fino a esaurimento scorte, quindi non perdere l’occasione! Acquista ora e regalati un'esperienza tecnologica al top con Redmi!

Vedi offerte Redmi Note 14 Series

I modelli Xiaomi in promozione:

La linea Redmi Note 14 Series include:

Redmi Note 14

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Gli sconti extra:

Oltre alle offerte già in corso, puoi approfittare di ulteriori sconti applicabili tramite coupon:

20€ di sconto : valido su una spesa minima di 139€ per i nuovi prodotti Redmi Note 14 4G.

: valido su una spesa minima di 139€ per i nuovi prodotti Redmi Note 14 4G. 30€ di sconto : applicabile su una spesa minima di 159€ per i nuovi prodotti Redmi Note 14 5G.

: applicabile su una spesa minima di 159€ per i nuovi prodotti Redmi Note 14 5G. 20% di sconto: su una spesa minima di 210€, valido per i nuovi prodotti Redmi Note 14 Pro, Pro 5G e Pro+ 5G, con un risparmio massimo di 110€.

La serie Redmi Note 14 è pensata per offrire prestazioni eccellenti, con modelli dotati di tecnologia 5G, display di alta qualità e fotocamere avanzate. Inoltre, il Redmi Watch 5 Lite in omaggio è un perfetto alleato per monitorare la tua attività fisica e il benessere quotidiano. Non perdere questa occasione: la promozione è valida solo fino al 31 gennaio alle 23:59 e fino a esaurimento scorte.

