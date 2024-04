Prototipo di AirPower, per la prima volta ricaricato un Apple Watch

Nonostante l'annuncio ufficiale della cancellazione di AirPower da parte di Apple nel 2019, due anni dopo la sua prima presentazione, di tanto in tanto continuano a emergere prototipi che ci mostrano cosa avrebbe potuto essere il pad di ricarica wireless per tre dispositivi Apple. E proprio oggi sta circolando un nuovo video che ci mostra un altro di questi prototipi.

Il video proviene dall'account Twitter/X @AppleDemoYT e mostra il presunto prototipo che ricarica un Apple Watch Serie 4. Questo è sorprendente, considerando che gli Apple Watch non sono compatibili con i normali caricatori Qi, suggerendo quindi che si tratti effettivamente di un prototipo di AirPower.

Come funziona Apple AirPower?

AirPower è stato annunciato nel 2017 come un dispositivo in grado di ricaricare senza fili iPhone, Apple Watch e AirPods simultaneamente su un unico pad di ricarica. Basandosi sullo standard Qi, avrebbe potuto anche ricaricare prodotti non-Apple, come telefoni Android, ma il vero vantaggio era l'interazione tra i dispositivi Apple.

L'obiettivo di AirPower era rendere la ricarica wireless più intelligente, con il pad in grado di rilevare quali dispositivi erano stati posizionati su di esso e di offrire la quantità di energia appropriata. Inoltre, lo stato della batteria di quei dispositivi sarebbe dovuto apparire sul display dell'iPhone, permettendo così di monitorare esattamente il processo di ricarica.

La presenza di molteplici bobine di ricarica wireless all'interno del pad significava anche che il posizionamento dei dispositivi non era un problema significativo. Tuttavia, questo problema è stato successivamente risolto con l'introduzione di MagSafe e Qi2, che utilizzano magneti per garantire un allineamento perfetto.

La sola spiegazione ufficiale fornita da Apple riguardo alla cancellazione di AirPower è stata che il prodotto "non rispettava gli standard dell'azienda". Non è stata specificata la ragione precisa, ma si è ipotizzato che AirPower fosse inefficiente e avesse problemi di surriscaldamento.

DemoAppleYT ha notato, infatti, che l'Apple Watch 4 caricato sul prototipo si è riscaldato considerevolmente dopo una breve sessione di ricarica, confermando così tali preoccupazioni (d'altro canto, il surriscaldamento è stato un problema comune nella ricarica wireless, soprattutto nei suoi primi anni).

Forse ora che abbiamo visto AirPower funzionare con un Apple Watch potremmo mettere da parte le speculazioni sui prototipi, dato che è improbabile che tale dispositivo faccia ritorno nel prossimo futuro.