La nuova rete TIM fibra FTTH fino a 10 Gigabit al secondo è già operativa!

Giornata importante per quanto concerne il processo di sviluppo ed ampliamento della rete internet di nuova generazione in fibra ottica.

Grazie infatti ad un nuovo investimento di TIM in merito, le città di Torino, Roma e Genova potranno essere fra le prime a testare una velocità di connessione mai vista finora. Scopriamo di più in relazione a questo progetto, che parte dalla TV per arrivare alla vita “reale”.

Dalla TV alla quotidianità

“TIM si conferma protagonista nell’innovazione e nello sviluppo di reti e servizi di nuova generazione e attiva i primi collegamenti ultra broadband su fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) con velocità fino a 10 Gigabits al secondo” ha scritto l’azienda nel proprio comunicato stampa.

“La prima realtà in Italia a dotarsi di questa tecnologia è lo studio televisivo di ‘Amici’ che, già da domani, testerà la super velocità davanti a milioni di spettatori. La nuova soluzione è resa possibile dall’adozione della tecnologia di rete XGS-PON che permette in modalità simmetrica, ovvero in download (da rete verso cliente) e upload (da cliente verso rete), di viaggiare fino a 10 Gigabits al secondo“.

Il test nello studio televisivo permetterà poi a TIM di ampliare questa nuova tecnologia (a partire già dalla giornata di domani) anche a tre città Italiane, già raggiunte dalla rete di nuova generazione. Questa nuova implementazione doterà quindi gli utenti dell’operatore blu di velocità di download e di ping in grado di cambiare le abitudini in merito all’utilizzo di internet.

“Questo ulteriore primato“, dichiara Quang Ngo Dinh, Responsabile Consumer Market di TIM, “conferma il nostro impegno nell’anticipare soluzioni innovative per lo sviluppo della rete in fibra ottica in Italia”.

“Come TIM siamo pronti ad offrire la soluzione XGS-PON in alcune città italiane per assicurare ai nostri clienti connessioni sempre più veloci che abilitano la migliore esperienza d’uso dei servizi digitali: dal gaming online alla fruizione dei contenuti di intrattenimento fino alle applicazioni per le imprese e distretti industriali”.