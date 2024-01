Qual è la rete mobile più veloce di tutte? Ookla ha la risposta

Fastweb è stato confermato come l'operatore mobile più veloce in Italia per la terza volta consecutiva, secondo il riconoscimento di Ookla, specializzata in data analysis e testing per reti fisse e mobili a livello mondiale.

La classifica, relativa agli ultimi sei mesi del 2023, si basa su 314.239 test eseguiti dai clienti Fastweb in Italia con le app mobili Speedtest per dispositivi iOS e Android.

La rete mobile di Fastweb ha registrato una prestazione eccezionale, ottenendo un valore medio di 100,10 Mbps in download e 12,34 Mbps in upload, con uno "Speed Score" combinato di 93,56, il più alto nel contesto italiano.

Walter Renna, CEO di Fastweb, ha commentato la notizia sottolineando che la classifica conferma la solidità della strategia aziendale, basata su investimenti continui nelle infrastrutture per garantire ai clienti la massima velocità e prestazioni di rete.

Renna ha evidenziato l'impegno costante verso l'innovazione, che posiziona Fastweb come un'azienda leader nell'offerta di servizi altamente performanti e di qualità.

Il riconoscimento di Ookla, rappresentato dallo Speedtest Award, riflette il successo di Fastweb nel terzo e quarto trimestre del 2022 e nei primi due trimestri del 2023. La società si è concentrata sull'implementazione della tecnologia 5G per potenziare ulteriormente le prestazioni di rete.

Attualmente, la rete mobile 5G di Fastweb copre oltre il 70% della popolazione italiana, offrendo servizi mobili di nuova generazione ad elevate prestazioni.

La leadership tecnologica di Fastweb è rafforzata dall'impegno continuo nello sviluppo delle infrastrutture di rete e nella fornitura di servizi all'avanguardia.

La società si distingue sul mercato per la sua propensione all'innovazione, che le consente di offrire ai clienti esperienze di connessione sempre più rapide e affidabili.