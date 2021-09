Qualcomm: IoT Services Suite alla terza edizione di Smart Cities Accelerate

Prende oggi il via, in diretta da San Diego, la terza edizione dell’evento annuale Qualcomm Smart Cities Accelerate, che promuove dal 2018 le innovazioni nel campo della trasformazione digitale delle industrie. L’evento di apertura, che vede la partecipazione del CEO di Qualcomm Inc. Cristiano Amon e dei co-fondatori di JLC Infrastructure Earvin Johnson e Jim Reynolds, sarà incentrato sull’impatto della trasformazione digitale sulle città di oggi e di domani e sarà seguito da un intervento dei sindaci di alcune tra le maggiori città statunitensi, tra cui Miami, St. Louis e San Jose.

Qualcomm Smart Cities Accelerate

Per l’occasione Qualcomm, azienda leader nel campo della connettività e delle infrastrutture tecnologiche, presenta l’ultima versione della IoT Services Suite, una piattaforma pensata per adattare il modello di Internet of Things (ossia l’integrazione del Web anche in oggetti, beni e servizi concreti) alle diverse realtà industriali e urbane per mezzo di soluzioni centralizzate, in grado di ottimizzare i costi e unificare gli sforzi verso una piena realizzazione dell’ideale di “città intelligente”.

In questo settore ancora frammentario, eppure ricco di possibilità di sviluppo, Qualcomm offre la propria piattaforma per cercare di colmare il divario tra i fornitori di servizi IoT e gli enti nell’implementazione di strutture intelligenti. La Qualcomm IoT Services Suite, nata meno di un anno fa come insieme di soluzioni smart per le città, si apre in questa nuova versione a più settori industriali grazie a un insieme di soluzioni end-to-end capaci di adattarsi alle diverse esigenze dei clienti.

Nello specifico la nuova IoT Services Suite di Qualcomm presenta una serie di migliorie alla piattaforma: grazie alle nuove funzionalità drag-and-drop, ad esempio, è ora possibile implementare funzionalità nuove e personalizzate per il settore di riferimento con un ricorso minimo al codice software e un’interfaccia utente più intuitiva che mai. Qualcomm ha implementato inoltre all’interno della Services Suite un sistema di onboarding e gestione automatizzata dei dispositivi, un nuovo flusso di lavoro integrato con le procedure operative standard (SOP) e l’integrazione con Edge-AI e Cloud per una maggiore efficienza e flessibilità.

Qualcomm espande inoltre la sua suite di servizi IoT con ben 30 settori verticali di applicazione già pronti per la commercializzazione. L’offerta di Qualcomm estende le potenzialità dell’Internet of Things a diverse industrie e servizi del terziario: dagli ospedali ai cantieri, passando per la gestione del traffico e la sorveglianza, fino ad arrivare all’amministrazione pubblica e governativa.

Per mezzo della funzionalità “Inspection as-a-service”, per esempio, Qualcomm applica le ultime innovazioni tecnologiche al settore della sicurezza sul lavoro, implementando soluzioni connesse capaci di ispezionare i cantieri, rilevare gli incidenti sul lavoro e fornire risposte immediate alle emergenze. Allo stesso modo, tramite il “Traffic Management-as-a-service”, Qualcomm reimmagina la gestione e il controllo del traffico controllandone il flusso e ottimizzando la segnaletica stradale.

Qualcomm, già forza trainante dello sviluppo e dell’implementazione della connettività 5G, apre ora la strada a un Internet of Things accessibile e centralizzato, ripromettendosi così di connettere e far interagire il mondo di oggi con soluzione di continuità in tutti i suoi settori.

Potete recuperare l’evento Smart Cities Accelerate 2021 sul canale YouTube di Qualcomm: