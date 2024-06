Più sicurezza in casa con questo lucchetto smart al PREZZO MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di dispositivi che rendano la vostra casa smart, non potete lasciarvi sfuggire un lucchetto che sostituirà completamente le vostre chiavi. Ora al suo minimo storico di 239,00€ su Amazon, rispetto ai classici 289,00€, l'innovativo Nuki Smart Lock Pro, una serratura intelligente che permette di gestire l'accesso alla propria abitazione direttamente dallo smartphone grazie alle connettività Wi-Fi e Matter. Non perdete l'opportunità di rendere la vostra casa più sicura e smart sfruttando lo sconto del 17% sul Nuki Smart Lock Pro.

Lucchetto smart Nuki Smart Lock Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del Nuki Smart Lock Pro è assolutamente consigliato a coloro che vogliono il massimo livello di sicurezza e comodità della propria casa, integrando tecnologie all'avanguardia e intelligenti. Con la possibilità di assegnare fino a 200 autorizzazioni di accesso individuali, il lucchetto si rivela perfetto per chi deve gestire l'accesso di personale come dogsitter o tecnici, per i proprietari di immobili in affitto, e anche per garantire l'accesso in modo sicuro con amici e famiglia senza duplicare le classiche chiavi.

Per gli appassionati di domotica e per coloro che già dispongono di un'ecosistema di dispositivi smart, il Nuki Smart Lock Pro offre un valore aggiunto grazie alla sua piena compatibilità con piattaforme come Amazon Alexa, Google Home o Apple HomeKit, il che permette integrazioni veloci e la creazione di routine automatizzate. Vi assicuriamo che per riuscire nell'impresa di rendere la propria abitazione smart non serviranno più di 5 mosse.

Anche senza competenze tecniche l'installazione risulta semplice e intuitiva, proprio come l'applicazione esclusiva targata Nuki, la quale vi farà sostituire le chiavi di casa con il vostro smartphone nel giro di qualche minuto. Sono poi presenti funzionalità aggiuntive come apertura automatica e bloccaggio automatico, pensate per agevolare ulteriormente le vostre routine.

Al minimo storico di 239€, il Nuki Smart Lock Pro rappresenta un investimento nella sicurezza e nella comodità della vostra abitazione. Grazie alla sua semplicità di installazione e utilizzo e alla sua integrazione con i principali ecosistemi smart home, questa serratura elettronica renderà la vostra abitazione più smart e sicura.

Vedi offerta su Amazon