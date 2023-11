Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, è ufficiale il processore per gli smartphone di fascia media

Qualcomm ha arricchito il suo assortimento di piattaforme SoC per smartphone con un nuovo chip destinato ai dispositivi di fascia media. Il nuovo SoC sembra offrire prestazioni sufficienti per trasformare i dispositivi mobile i fascia media in esperienze "premium".

Lo Snapdragon 7 Gen 3 è l'ultima aggiunta alla famiglia "Media Platform" di Qualcomm, rivolta a smartphone che pur essendo accessibili, mantengono una moderata potenza.

Questo chip si unisce al precedente SoC Snapdragon 7+ Gen 2 lanciato quest'anno, ma si configura come successore diretto del predecessore Snapdragon 7 Gen 1 del 2022.

Secondo Qualcomm, il chip Snapdragon 7 Gen 3 fornirà "esperienze coinvolgenti" e offrirà delle "performance premium" nell'uso quotidiano dei consumatori. L'evoluzione della piattaforma promette miglioramenti tecnologici a 360 gradi, consentendo agli utenti mobile di sperimentare capacità di intelligenza artificiale direttamente sui loro dispositivi.

Il nuovo prodotto di Qualcomm include un core CPU Cortex-A715 Arm singolo con clock a 2,63 GHz, tre core "performance" che possono raggiungere i 2,4 GHz e quattro core di efficienza Cortex-A510 fino a 1,8 GHz. La piattaforma integra anche una GPU Adreno 720 e un Hexagon NPU per accelerare il carico di lavoro dell'intelligenza artificiale senza dover ricorrere ai server cloud.

Secondo quanto dichiarato da Qualcomm, la sua AI NPU offre una prestazione per watt del 60% superiore alla generazione precedente, mentre i core CPU sono globalmente più potenti del 15% e la GPU Adreno è migliorata del 50% rispetto alla sua versione precedente.

Il componente FastConnect 6700 di Qualcomm si adatta alle esigenze attuali di connettività come Wi-Fi 6E, 5G/4G e Bluetooth 5.3, mentre la fotocamera Qualcomm Spectra offre capacità di registrazione video in 4K HDR con algoritmi di riduzione del rumore e rimosaic basati sull'intelligenza artificiale.

Christopher Patrick, vice presidente senior e general manager di dispositivi mobili per Qualcomm Technologies, ha dichiarato che la piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 3 è stata progettata con intelligenza per bilanciare prestazioni ed efficienza energetica.

Il produttore di chip sta collaborando strettamente con i produttori OEM, offrendo funzionalità molto richieste, come l'intelligenza artificiale integrata e capacità di fotocamera eccezionali, a un pubblico più ampio.

Qualcomm ha annunciato che il chip Snapdragon 7 Gen 3 sarà adottato inizialmente dai produttori di telefoni cinesi Honor e Vivo, insieme ad altri importanti produttori OEM nel settore mobile. Si prevede che il primo dispositivo basato su questa nuova piattaforma SoC sarà annunciato entro la fine del mese.