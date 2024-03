Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, cosa aspettarsi dai nuovi smartphone medio gamma?

Qualcomm ha presentato la sua ultima innovazione nel mondo della tecnologia mobile, il chipset Snapdragon 7+ Gen 3. Questa piattaforma all'avanguardia rappresenta un significativo balzo in avanti in termini di prestazioni, efficienza e capacità di intelligenza artificiale, stabilendo un nuovo standard per i dispositivi di fascia media.

Lo Snapdragon 7+ Gen 3 si basa sul successo del suo predecessore, promettendo un miglioramento del 15% delle prestazioni della CPU e uno sbalorditivo aumento del 45% delle capacità della GPU Adreno, il tutto con un'efficienza migliorata del 5%. Ciò significa grafica più fluida, tempi di caricamento più rapidi e un'esperienza d'uso complessivamente migliorata per i consumatori.

Una delle caratteristiche più interessanti dello Snapdragon 7+ Gen 3 è l'integrazione delle funzionalità IA sul dispositivo. Per la prima volta nella serie Snapdragon 7, gli utenti avranno accesso a una potente tecnologia IA generativa a portata di mano. Dagli assistenti virtuali agli strumenti per la creazione di contenuti, le possibilità sono infinite. Grazie al supporto di un'ampia gamma di LLM e LVM, tra cui Baichuan-7B e Gemini Nano, gli utenti possono aspettarsi livelli di efficienza e potenza senza precedenti in questa fascia di prezzo.

"Oggi abbiamo dato il via all'ultima espansione della serie 7 per creare nuovi livelli di intrattenimento per i consumatori, integrando tecnologie di nuova generazione per esperienze ancora più ricche", ha dichiarato Chris Patrick, Senior Vice President e General Manager of mobile handsets, Qualcomm Technologies, Inc. "Snapdragon 7+ Gen 3 è dotato di supporto per incredibili funzioni di intelligenza artificiale generativa on-device e fornisce prestazioni ed efficienza energetica incredibili, portando per la prima volta il Wi-Fi 7 sulla serie Snapdragon".

Costruito sulla tecnologia di processo all'avanguardia a 4nm, lo Snapdragon 7+ Gen 3 vanta una connettività fulminea grazie al modem Snapdragon X63 5G e al sistema FastConnect 7800. Grazie al supporto allo standard 3GPP 5G Release 17, gli utenti possono godere di velocità di download incredibili, fino a 4,2 Gbps, garantendo esperienze di streaming, gioco e navigazione senza interruzioni.

Oltre alle impressionanti prestazioni e alle capacità di intelligenza artificiale, lo Snapdragon 7+ Gen 3 offre il supporto per risoluzioni del display fino al 4K a 60Hz e QHD+ a 120Hz. Grazie al supporto alla frequenza di aggiornamento variabile da 240Hz a 1Hz, gli utenti possono godere di uno scorrimento più fluido e di un consumo energetico ridotto. Il supporto di memoria fino a 24GB di RAM LPDDR5X e lo storage UFS 4.0 garantiscono un avvio fulmineo delle app e un multitasking senza interruzioni.

I produttori di smartphone, tra cui OnePlus, Realme e Sharp, hanno già annunciato l'intenzione di integrare il chipset Snapdragon 7+ Gen 3 nei loro prossimi dispositivi.