Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4: niente core Oryon ma miglioramenti sostanziali ai "flagship economici"

Qualcomm ha presentato oggi il suo ultimo processore mobile destinato a ridefinire le prestazioni nel segmento premium degli smartphone: lo Snapdragon 8s Gen 4. Identificato internamente con la sigla SM8735, questo nuovo System-on-Chip (SoC) promette un significativo balzo in avanti in termini di potenza di calcolo, efficienza energetica, capacità grafiche e intelligenza artificiale on-device, posizionandosi strategicamente nel portafoglio dell'azienda.

Realizzato sfruttando l'avanzato processo produttivo N4P a 4nm di TSMC, una delle fonderie di semiconduttori più rinomate al mondo, lo Snapdragon 8s Gen 4 segna una scelta tecnica precisa da parte di Qualcomm. A differenza del fratello maggiore, lo Snapdragon 8 Elite, che impiega i nuovi core Oryon custom, l'8s Gen 4 si affida all'architettura CPU Kryo, già collaudata ma qui configurata in una veste inedita e potente.

Il cuore pulsante del nuovo chipset è rappresentato da una configurazione CPU multi-core eterogenea progettata per bilanciare prestazioni massime ed efficienza. La struttura prevede:

Un core "Prime" Cortex-X4 ad altissime prestazioni, operante fino a 3,2GHz , dedicato ai task più impegnativi

ad altissime prestazioni, operante , dedicato ai task più impegnativi Un cluster di tre core "Performance" Cortex-A720 che raggiungono i 3,0GHz

che raggiungono i Un secondo cluster di due core "Performance" Cortex-A720 con clock fino a 2,8GHz

con clock Infine, due core "Efficiency" Cortex-A720 ottimizzati per il risparmio energetico, operanti a 2,0GHz

Questa complessa architettura octa-core, secondo i dati diffusi da Qualcomm, si traduce in un incremento prestazionale del 31% rispetto al diretto predecessore, lo Snapdragon 8s Gen 3. Un dato ancora più impressionante riguarda l'efficienza: il nuovo 8s Gen 4 consumerebbe il 39% di energia in meno a parità di carico, un miglioramento cruciale per l'autonomia dei futuri dispositivi mobili.

Il comparto grafico vede l'introduzione della nuova GPU Adreno 825. Qualcomm dichiara un miglioramento sbalorditivo del 49% nelle prestazioni grafiche rispetto alla generazione precedente. Questo non solo garantirà una maggiore fluidità nelle interfacce utente e nelle applicazioni multimediali, ma aprirà le porte a esperienze di gioco ancora più immersive e realistiche.

A supporto di ciò, la GPU integra il supporto hardware per il Ray Tracing on-device, una tecnologia che simula il comportamento fisico della luce per rendering incredibilmente realistici. Inoltre, il chipset beneficia delle funzionalità avanzate della suite Snapdragon Elite Gaming, tra cui spiccano lo Snapdragon Game Super Resolution 2.0 (per un upscaling intelligente delle immagini nei giochi) e l'Adreno Image Motion Engine 2.0 (per migliorare la fluidità del movimento).

L'intelligenza artificiale gioca un ruolo sempre più centrale negli smartphone moderni, e lo Snapdragon 8s Gen 4 si presenta con una NPU (Neural Processing Unit) Hexagon aggiornata. Questo componente dedicato accelera i task di IA direttamente sul dispositivo, garantendo maggiore velocità, privacy e reattività. Le prestazioni in questo ambito vedono un incremento del 44% rispetto all'8s Gen 3.

Anche il processore d'immagine (ISP) è stato potenziato. Il nuovo ISP a tripla pipeline e 18-bit è in grado di gestire sensori fotografici fino a ben 320 Megapixel, aprendo la strada a livelli di dettaglio senza precedenti nella fotografia mobile. Supporta inoltre la registrazione video in 4K HDR a 60 frame al secondo, per filmati fluidi, dettagliati e con una gamma dinamica estesa.

La connettività è garantita dal modem integrato Snapdragon X75 5G. Sebbene supporti "solo" lo spettro sub-6GHz (raggiungendo comunque velocità di picco in download fino a 4,2Gbps) e non le bande millimetriche (mmWave) più veloci ma a corto raggio, offre comunque prestazioni 5G di altissimo livello per la maggior parte degli scenari d'uso. Il chipset integra inoltre le più recenti tecnologie wireless, come il Wi-Fi 7 per connessioni locali ultra-veloci e a bassa latenza, e il Bluetooth 6.0.

Una novità interessante è il supporto alla tecnologia Qualcomm Extended Personal Area Network (XPAN), che utilizza il Wi-Fi per la trasmissione audio ad alta fedeltà e bassa latenza verso dispositivi compatibili, come i recenti auricolari wireless Xiaomi Buds 5 Pro.

Il quadro delle specifiche è completato dal supporto per memorie RAM LPDDR5X veloci ed efficienti, storage UFS 4.0 per tempi di caricamento ridotti e connettività USB 3.1 Gen 2 per trasferimenti dati cablati rapidi.

Il debutto commerciale dello Snapdragon 8s Gen 4 è imminente. Le prime indiscrezioni indicano che il chipset alimenterà l'atteso iQOO Z10 Turbo, il cui lancio è previsto entro la fine di questo mese. Successivamente, ci si aspetta una rapida adozione da parte di altri importanti produttori di smartphone Android, tra cui Xiaomi, Oppo, Meizu e altri brand che tradizionalmente collaborano con Qualcomm per i loro dispositivi di fascia alta e medio-alta.