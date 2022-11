Durante il suo Summit a Maui (Hawaii), Qualcomm ha svelato al mondo Snapdragon AR2 Gen 1, la prima piattaforma pensata specificatamente per i dispositivi AR indossabili e che potremo vedere presto a bordo dei nuovi smart glasses a marchio Lenovo, LG, OPPO, Sharp, TCL e Xiaomi.

Sono questi alcuni brand con cui Qualcomm ha lavorato allo sviluppo del progetto, un piano ambizioso e “rivoluzionario” che mira a rendere sempre più funzionali (e quindi diffusi) dispositivi per ora ancora molto di nicchia.

L’innovativa architettura multi-chip di Snapdragon AR2 Gen 1 fa registrare un consumo energetico inferiore del 50% e prestazioni AI 2,5 volte migliori rispetto alla piattaforma di precedente generazione (Snapdragon XR2 Gen 1). Ciò si traduce in occhiali eleganti e ad alte prestazioni che possono essere indossati comodamente per lunghi periodi di tempo.

Inoltre, per meglio bilanciare il peso e diminuire la larghezza delle stanghette, Snapdragon AR2 utilizza un’architettura multi-chip che include un processore AR, un co-processore AR e una piattaforma di connettività.

Il primo è ottimizzato per una bassa latenza motion-to-photon e supporta fino a nove fotocamere per la comprensione dell’ambiente circostante; il secondo aggrega i dati delle fotocamere e del sensore e gestisce il tracciamento oculare per il rendering foveato, quel processo che consente di ottimizzare i consumi riducendo la qualità dell’immagine nella visione periferica; la piattaforma di connettività, infine, utilizza il sistema Qualcomm FastConnect 7800 abbinato alla tecnologia Wi-Fi 7 con latenza tra gli occhiali e lo smartphone o il dispositivo host.

Con il lancio di questa nuova piattaforma, Qualcomm si propone di sbloccare nuove possibilità connesse all’Augmented Reality e di rendere più agevole l’accesso al metaverso. Questo l’auspicio di Rubén Caballero, Corporate Vice President of Mixed Reality, Devices & Technology di Microsoft, uno dei partner di Qualcomm per questo progetto: “Le innovazioni della piattaforma Snapdragon AR2 rivoluzioneranno i dispositivi AR indossabili e non vediamo l’ora di vedere l’innovazione che Qualcomm e i suoi partner porteranno sul mercato”.