Il 9 gennaio è una data importante per tutti i fan di Apple. Il 9 gennaio di sedici anni fa veniva infatti presentato il primo iPhone, capofila della serie di prodotti fiore all’occhiello di Apple, più ancora di Mac e iPod.

Gli iPhone possono essere considerati i prodotti di punta di Apple, considerando le circostanze del primo annuncio (e ciò che ne è seguito) e soprattutto il numero di unità vendute. Concentriamoci sul primo aspetto.

fonte: LCG Auctions

I fan della prima ora ricorderanno l’hype intorno a quell’evento, che difatti segnò un prima e un dopo nella storia di Apple e della telefonia in generale. iPhone, all’epoca, fu presentato come un prodotto a tutti gli effetti “rivoluzionario”, che combinava almeno tre dispositivi/tecnologie: iPod con schermo tattile, telefono cellulare e Internet.

Com’è noto, fu Steve Jobs in persona a presentare il primo iPhone. Scelse di farlo con diversi mesi di anticipo rispetto al debutto sul mercato, in modo da evitare ogni possibile leak. Erano ovviamente tempi diversi, iPhone aveva e continuò ad avere per diverso tempo un fascino tutto suo, complice anche la politica di Jobs e la pubblicità dirompente. Basti pensare, a proposito di pubblicità, che sei americani su dieci conoscevano la data di uscita dell’iPhone prima del suo lancio.

L’uscita effettiva avvenne il 29 giugno 2007. Nel Regno unito, in Francia e in Germania arrivò cinque mesi dopo, nel novembre 2007, mentre austriaci e irlandesi dovettero aspettare la primavera del 2008. In Italia, invece, non arrivò mai ufficialmente.

Da allora, come si suol dire, ne è passata di acqua sotto i ponti. Non soltanto il mercato di iPhone si è prevedibilmente espanso, ma anche l’offerta Apple è diventata più ampia, con almeno 4 modelli proposti ogni anno. In tutto, sono ben 2,32 miliardi le unità di iPhone vendute dal 2007 a oggi, un numero che parla da sé, attestando – tra le altre cose – che iPhone ha sempre esercitato un certo appeal sul grande pubblico.Senza dubbio, l’utenza gli riconosce unicità e coerenza, ma resta da vedere se iPhone riuscirà a resistere anche alle sfide degli anni 2020, con nuove regole a cui conformarsi e consumatori alla ricerca di prodotti sempre più avvenieristici (vd. lo smartphone pieghevole).