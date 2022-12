Con l’avvento della tecnologia 5G, le connessioni mobili hanno iniziato a competere con le connessioni fisse sul piano della velocità e affidabilità. Se fate parte di quei fortunati utenti coperti dalla rete di ultima generazione, potreste considerare di abbandonare per sempre la linea fissa in favore di un contratto di tipo alternativo, soprattutto se non raggiunti dalla Fibra di tipo FTTH.

Nel panorama attuale, sono diversi gli operatori che permettono di navigare alla massima velocità “senza limiti” in termini di giga, a fronte di una spesa abbastanza simile a quella di una linea cablata. “Senza limiti”… o quasi, perché c’è da considerare che – superata una certa soglia che di solito corrisponde a qualche centinaio di GB – il cliente può andare incontro almeno a dei rallentamenti, quando non alla sospensione completa del servizio.

5G illimitato: quanto conviene?

Una prima considerazione da fare quando si parla di 5G illimitato riguarda i costi: si parte infatti da un minimo di 29,99 euro/mese, e si può arrivare a spendere anche 39,99 euro/mese (considerando le offerte 5G unlimited “pure”, ovvero slegate dalle offerte linea fissa che di solito vengono proposte insieme).

Per valutare la convenienza di questo tipo di promo, il consiglio è di riflettere sull’uso che farete del vostro piano dati e se effettivamente vi è utile disporre di giga illimitati. Un’altra valutazione da fare riguarda la velocità… in rapporto alla convenienza, perché il costo delle offerte 4G è diminuito significativamente nell’ultimo anno, mentre il numero dei giga è aumentato del 28,6%, nel caso delle offerte degli operatori tradizionali, e del 24,2%, se si considerano anche le offerte degli operatori virtuali (dati SOStariffe.it per Corriere.it). Ad oggi, molti MNO ed MVNO mettono a disposizione dei piani con chiamate illimitate e fino a 200GB di internet a meno di dieci euro al mese.

Se la vostra attività di navigazione è “moderata”, 150-200GB potrebbero bastare, così come potrebbe bastare la tecnologia 4G, a meno che non abbiate esigenze particolari.

In quest’ultimo caso, potreste puntare su una soluzione “casa + mobile”, un pacchetto di offerte per navigare su internet in casa e fuori casa sottoscrivendo un unico contratto. Alcune promozioni di questo tipo includono da una parte i vantaggi della rete fissa, che solitamente è senza limiti, e dall’altra i soliti giga (una certa quantità o illimitati) da sfruttare in mancanza del Wi-Fi.

Tali pacchetti sono disponibili a un prezzo piuttosto vantaggioso (30 o anche 25 euro al mese, per chi è già cliente mobile) e in alcuni casi comprendono anche altri servizi (ad esempio, un abbonamento gratuito a una streaming TV valido per qualche mese).

D’altra parte, se vi interessano offerte 5G illimitato, potreste voler fare a meno della linea fissa, quindi eliminare del tutto il Wi-Fi e – all’occorrenza – trasformare lo smartphone in un piccolo router. Anche questa potrebbe essere un’opzione conveniente, a patto però di riuscire a trovare l’offerta giusta.

Le offerte TIM con 5G illimitato

TIM 5G Power Unlimited

Tra le offerte telefonia mobile di TIM c’è anche TIM 5G Power Unlimited, che comprende minuti, SMS e giga su rete 5G illimitati al costo di 39,99 euro al mese. Il costo scende a 29,99 euro al mese per chi ha già TIM a casa e vi associa almeno una linea mobile, anche intestata a una persona diversa (maggiori dettagli sull’iniziativa TIM Unica sono disponibili qui).

Per i nuovi clienti è previsto il costo della SIM, oltre a quello di attivazione, pari a 10 euro nei negozi TIM (0,01 euro di credito residuo e 9,99 euro di attivazione SIM) o 25 euro online (20 euro credito residuo e 5 euro attivazione SIM).

Il costo di attivazione, da sommare eventualmente a quello della SIM, è pari invece a 9,99 euro (nuovi clienti)/19,99 euro (già clienti).

Parlando sempre dei costi, facciamo notare che l’offerta è soggetta ad adeguamento annuale dei prezzi: come riportato nelle condizioni sul sito, infatti, dal 1° aprile 2024 il costo sarà incrementato in misura percentuale pari all’indice di inflazione ISTAT, più un coefficiente pari a 3,5 punti percentuali. L’incremento, nel complesso, non potrà superare il 10%.

Dal momento che il 5G davvero “illimitato” non esiste, il cliente andrà soggetto a delle limitazioni una volta superata la soglia dei 600 GB mensili. In tal caso, il servizio potrà essere interrotto totalmente o parzialmente, anche limitando la velocità, e verranno applicate le condizioni economiche del piano base.

L’offerta è abilitata alla navigazione 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. La lista completa delle località coperte dal 5G di TIM è disponibile a questo link.

Qui, invece, tutti i dettagli sull’offerta.

TIM 5G Power Famiglia

Questa offerta 5G illimitato è valida solo per chi ha già TIM a casa e aderisce all’iniziativa TIM Unica. Di per sé, infatti, TIM 5G Power Famiglia comprenderebbe minuti e SMS illimitati e 5 giga in 5G, ma se si ha già la linea fissa, si potranno associare a questa fino a 6 linee mobili, ciascuna delle quali avrà in regalo ogni mese giga illimitati.

In caso di disattivazione di TIM Unica, l’offerta resterà attiva allo stesso costo ricorrente – 9,99 euro al mese – con 5 GB mensili. In caso di disattivazione della linea di casa, anche l’offerta mobile verrà cessata.

Nel dettaglio, oltre al costo ricorrente, c’è da tenere conto anche del costo della SIM e di quello di attivazione. Se attivata online, la SIM costerà 25 euro (20 di credito residuo e 5 euro per l’effettiva attivazione); nei negozi TIM, invece, avrà un costo di 10 euro (0,01 credito residuo e 9,99 euro attivazione SIM). La pratica di attivazione è gratuita per chi fa richiesta online, mentre in negozio costa 5 euro. Chi procede all’attivazione via web, inoltre, si vedrà azzerato il costo ricorrente per il primo mese. Anche in questo caso, i giga reali sono 600, superati i quali si potrebbe andare incontro alle limitazioni di cui sopra.

Per tutti i dettagli, invitiamo a visitare la pagina dedicata del sito TIM.

Le offerte Vodafone con 5G illimitato

Vodafone Family+

L’offerta 5G illimitato Vodafone si chiama Vodafone Family+ e – proprio come l’offerta “Famiglia” di TIM – va associata alla linea fissa. Chi usa già Vodafone per navigare a casa, può richiedere la SIM mobile per navigare con giga illimitati a velocità 5G e chiamare senza limiti a un prezzo speciale.

Per cominciare, l’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite, mentre il costo ricorrente è di 9,99 euro/mese. Per navigare in 5G con Vodafone occorre avere un dispositivo abilitato alla Rete Vodafone 5G, una SIM da almeno 128K ed essere sotto copertura della Rete Vodafone 5G. La lista completa dei dispositivi supportati e delle città coperte è consultabile a questo link.

I giga illimitati sono soggetti alle condizioni di uso corretto e lecito di cui all’art. 10 delle Condizioni generali di Contratto. In particolare, l’uso si ritiene “lecito e corretto” laddove il traffico dati mensile non superi il consumo medio di clienti con offerte omogenee o analoghe moltiplicato per cinque. Al momento in cui scriviamo, il consumo medio dei clienti Vodafone è pari a 25 GB al mese; dunque, i giga “illimitati” di Vodafone sono in realtà 125 (25 x 5).

Tutti i dettagli relativi a questa offerta sono disponibili nella pagina dedicata sul sito Vodafone.

Le offerte WindTre con 5G illimitato

WindTre Di Più Unlimited 5G

Il 5G illimitato di WindTre ha un costo di 29,99 euro al mese (sono inclusi anche minuti illimitati, 200 SMS, 200 minuti verso l’estero e il servizio Call Center senza attese). Il costo della SIM ammonta a 10 euro – salvo promozioni –, mentre il costo di attivazione è pari a 49,99 euro (pagabile in un’unica soluzione oppure a rate). Come sempre, prima di procedere con la sottoscrizione del contratto, è consigliabile verificare la copertura della Rete WindTre visitando questo indirizzo.

Nel caso di questo operatore, il traffico dati è “illimitato” salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall’uso personale. In caso di uso improprio o che superi i ragionevoli limiti di utilizzo a scopo personale, WindTre potrà procedere alla sospensione del servizio (totalmente o in parte), previo preavviso, o alla sostituzione del piano sottoscritto. All’art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto, WindTre stabilisce che il volume di traffico mensile non debba superare la media di consumo di clienti con offerte omogenee o analoghe moltiplicata per cinque, ma non specifica a quanto equivalga ad oggi questa media. Tuttavia, possiamo supporre che si aggiri intorno ai 25GB al mese, prendendo a riferimento il dato di Vodafone.

Qui ulteriori dettagli sull’offerta 5G di WindTre.