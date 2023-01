Smartphone rollable? Sì, ma non così presto. A frenare le aspettative di buona parte dell’utenza attuale (quella che sogna di avere presto tra le mani uno smartphone dal formato inedito, foldable o rollable, e magari a prezzo inferiore ai mille euro) ci pensano alcuni rapporti pubblicati negli ultimi giorni, in cui si afferma che la produzione di massa di questi device sarà difficile da realizzarsi nel breve periodo.

Le criticità da affrontare sarebbero diverse. Vien da sé che i display foldable e in particolare rollable siano più fragili di quelli standard, e per più di un motivo. Lo schermo flessibile dei telefoni arrotolabili avrebbe vita breve a causa della forza di rimbalzo prodotta in fase di chiusura; inoltre, lo spazio tra lo schermo e il corpo del telefono li renderebbe non resistenti alla polvere e all’acqua. Infine, in fase di allungamento, eventuali corpi estranei presenti in quello spazio potrebbero causare danni al display.

Oltre alle sfide lato hardware, poi, ci sarebbero quelle lato software. I nuovi formati richiederebbero modifiche significative dell’interfaccia, in modo da sfruttare al meglio le dimensioni dello schermo più grandi.

Uno dei problemi, nello specifico, riguarderebbe la gestione della transizione tra i due stati possibili (schermo aperto/schermo ripiegato) e – come detto – la ricerca della migliore ottimizzazione per entrambi gli stati.

I problemi software, uniti a quelli hardware, dovrebbero essere risolti investendo molto tempo e molte risorse. Questo non vuol dire che la produzione dei rollable sia del tutto impossibile: le aziende sono tuttora al lavoro sui concept e le difficoltà elencate non sembrano scoraggiarle.

Solo alcuni giorni fa vi abbiamo parlato del nuovo progetto di TECNO, che ha sviluppato un’idea ancora più ambiziosa in fatto di smartphone rollable (uno smartphone arrotolabile che è anche pieghevole). La stessa TECNO ha dichiarato di non avere intenzione di dare seguito al progetto, che per ora – e chissà ancora per quanto – rimarrà una bella idea ma solo sulla carta.