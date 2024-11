Quanto va forte Asus ROG Phone 9? Su Geekbench prima del lancio

ASUS si appresta a lanciare i suoi nuovi smartphone da gaming, i ROG Phone 9 e 9 Pro, il 19 novembre. Prima della presentazione ufficiale, sono emerse specifiche tecniche grazie ai loro punteggi sul database di Geekbench ML.

Sui test di Geekbench dedicati all'IA effettuati con Core ML, un ROG Phone 9/9 Pro ha registrato un punteggio di 1812. Questo test valuta le capacità di machine learning dei dispositivi, concentrandosi in particolare su quanto efficacemente possono eseguire modelli di reti neurali.

La lista di Geekbench ha confermato che questi nuovi smartphone da gaming saranno equipaggiati con il recentissimo SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, supportato da una GPU Adreno 830 e ben 24GB di RAM. È stato inoltre rivelato che i dispositivi funzioneranno con un sistema operativo basato su Android 15.

I prodotti della serie ROG Phone 9 dovrebbero vantare un display AMOLED Samsung Flexible LTPO da 6,78 pollici FHD+ con un refresh rate adattivo da 1 a 120Hz, che può essere aumentato fino a 165Hz attraverso le impostazioni di sistema o a 185Hz in modalità Game Genie. Inoltre, lo schermo dovrebbe offrire una luminosità di picco di 2500 nit e una protezione Gorilla Glass Victus.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si prevede una fotocamera principale da 50MP Sony LYT-700 e un obiettivo ultrawide da 13MP con FOV di 120 gradi. Mentre ROG Phone 9 potrebbe includere una fotocamera macro da 5MP, il ROG Phone 9 Pro potrebbe arricchirsi di una fotocamera con teleobiettivo da 32MP. Entrambi i modelli dovrebbero includere una fotocamera frontale da 32MP.

Le aspettative sono elevate per questo nuovo ingresso nel mondo del gaming mobile, con ASUS che promette prestazioni di alto livello e caratteristiche all'avanguardia per gli appassionati di giochi.

Nel mondo degli smartphone dedicati al gaming, ASUS ha sempre giocato un ruolo di primo piano, offrendo dispositivi che non solo mantenevano le promesse in termini di prestazioni, ma spesso le superavano. Con il lancio dei nuovi modelli di ROG Phone, ASUS continua a spingere i limiti di ciò che uno smartphone può fare, soprattutto per quanto riguarda il gaming e l'applicazione di tecnologie IA.

L'introduzione di schermi sempre più avanzati, con frequenze di aggiornamento sempre più elevate e una migliore qualità dell'immagine, dimostra quanto sia importante per gli utenti avere un'esperienza visiva impeccabile.

Il risultato di queste novità ai limiti del possibile per uno smartphone risulta in un'esperienza utente sempre più immersiva e coinvolgente, che porta l'industria del gaming mobile sempre più vicino a quella dei giochi da console e PC in termini di qualità e prestazioni.