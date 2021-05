Quasi tutto pronto per il nuovo Apple via del Corso

Il suo arrivo era stato svelato all’inizio del 2021 e proprio oggi il stiamo arrivando ci ha aggiornato sullo stato dei lavori: parliamo dell’apertura del nuovo Apple via del Corso a Roma.

Insieme a quello presente a Milano in piazza Liberty, sarà uno dei più grandi d’Italia. L’ubicazione scelta per il punto vendita capitolino è quella tra via del Corso e Piazza San Silvestro, dentro palazzo Marignoli.

Con lo slogan creativi dentro si vuole celebrare il patrimonio artistico Romano e per il materiale simbolo della campagna è stato scelto il marmo.

E’ così che il simbolo Apple entra in contatto con la gloriosa storia Romana e il risultato è un logo modificato ad hoc con i colori che abbracciano e plasmano con il marmo.

Non è un caso che chiamare solo Store il nuovo spazio fisico sia altamente riduttivo. Con questa nuova realtà Apple getta le basi per creare qualcosa in più. All’interno dell’edificio infatti saranno presenti i creative Apple, direttamente formati dalla società di Cupertino, che sapranno interloquire di musica, fotografia, video, etc e daranno i loro consigli ai clienti che visiteranno la struttura. Sarà organizzato anche uno schedule di eventi sia in streaming, e a breve, anche in presenza.

Per il design di Apple via del Corso è stata chiamata la società Foster + Partners mentre il contesto interno ed esterno è stato contestualizzato all’area cittadina.

La pietra che in Italia, e nella capitale specialmente, architetti e scultori hanno utilizzato nei secoli per esprimere il proprio talento e creare capolavori. È nel marmo che il logo Apple trova una nuova rivisitazione, e il marmo di Carrara è anche la pietra predominante nello store di Via Del Corso, ulteriore rimando alla storia e al design della Città Eterna.