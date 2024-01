Questa cover assurda trasforma iPhone in un Blackberry

Con una mossa coraggiosa per rispondere alla domanda di tastiere fisiche sugli iPhone, Clicks ha presentato il suo nuovo accessoria da 139 dollari "dedicato ai creator". Con un design che ricorda i classici BlackBerry, questa tastiera si aggancia perfettamente all'iPhone, offrendo un'esperienza di digitazione che ricorda il passato e riporta la sensazione tattile dei tasti fisici.

La tastiera Clicks, progettata dallo YouTuber Michael Fisher e dal fondatore del blog CrackBerry Kevin Michaluk, aggiunge altri centimetri alla lunghezza dell'iPhone, collegandosi attraverso la porta del dispositivo, sia essa la vecchia Lightning o la più recente USB Tipo-C dell'ultimo iPhone 15. La custodia, disponibile nei colori giallo "BumbleBee" o grigio "London Sky", mantiene la funzionalità dello smartphone, consentendo agli utenti di ricaricare il telefono attraverso una porta aggiuntiva nella parte inferiore senza rimuovere la custodia.

Questa tastiera non solo migliora l'esperienza di digitazione, ma fornisce anche uno spazio aggiuntivo sullo schermo per attività come la stesura di e-mail o la creazione di documenti direttamente dall'iPhone. Inoltre, la tastiera Clicks è dotata di comode scorciatoie, come CMD + H per tornare alla schermata iniziale e CMD + Spazio per la funzionalità di ricerca. Per completare ulteriormente le sue caratteristiche, Clicks rilascerà un'applicazione dedicata sull'App Store, semplificando l'integrazione di queste funzioni aggiuntive.

In una dichiarazione, Kevin Michaluk si è detto sicuro che la tastiera Clicks piacerà sia agli utenti iPhone di vecchia data sia ai nostalgici dei classici telefoni con tastiera. Il team di progettazione ha dato priorità alla sensazione della tastiera, dalla smussatura dei tasti alla sensazione di clic, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra funzionalità moderna e familiarità nostalgica.

Clicks farà debuttare la tastiera al CES, dove gli utenti potranno vedere in prima persona il suo design e la sua funzionalità. Per coloro che non vedono l'ora di provare questo nostalgico ritorno al passato, i preordini sono disponibili sul sito web dell'azienda e le spedizioni inizieranno il 1° febbraio.