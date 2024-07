Questa fabbrica Xiaomi non ha bisogno di persone, produrrà i prossimi foldable

Xiaomi ha annunciato ufficialmente tramite un post sulla popolare piattaforma social cinese Weibo l'imminente lancio dei suoi nuovi smartphone pieghevoli: Xiaomi MIX Fold 4 e Xiaomi MIX Flip. Entrambi i dispositivi saranno prodotti nella nuova e avanzata fabbrica intelligente dell'azienda, descritta come una realtà all'avanguardia nel settore della produzione industriale digitale.

"Gli ultimi smartphone pieghevoli #XiaomiMIXFold4# e #XiaomiMIXFlip# provengono dall'intelligente e avanzata 'Next-Generation Xiaomi Smartphone Smart Factory'. Scopriteli questo mese", scrive Xiaomi sul suo post di Weibo.

La fabbrica, identificata con il nome di "Next-Generation Xiaomi Smartphone Smart Factory", è stata progettata per gestire il processo produttivo completamente in autonomia. Grazie al sistema "Xiaomi Surge Intelligent Manufacturing Platform", di sviluppo proprietario, l'impianto è in grado di autodiagnosticare i problemi degli equipaggiamenti, ottimizzare dei flussi di lavoro e gestire digitalmente e intelligentemente tutto il ciclo produttivo, dal procurarsi le materie prime fino alla consegna finale dei prodotti.

"Questa fabbrica intelligente completamente digitale, leader del settore, raggiunge il 100% di automazione dei processi chiave attraverso un'approfondita auto-ricerca delle apparecchiature di produzione. Costruendo un'infrastruttura 'full-link industrial big data' leader del settore, la fabbrica raggiunge il 100% di digitalizzazione della produzione industriale. La 'Xiaomi Surge Intelligent Manufacturing Platform', completamente sviluppata in proprio, funge da cervello della fabbrica, infondendole un'anima e consentendole di possedere capacità di auto-rilevazione, auto-decisione e auto-esecuzione", spiega il brand.

Xiaomi MIX Fold 4 è atteso sul mercato con un'innovativa configurazione di quattro fotocamere posteriori, che include un sensore principale da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP, un teleobiettivo da 60MP e un teleobiettivo a periscopio da 10MP. Avrà una batteria di capacità superiore a 5000mAh e supporto alla ricarica veloce da 67W. Xiaomi MIX Flip, d'altra parte, dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e disporre di un'impostazione a tre fotocamere, con un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo 2x da 60MPe un grandangolo da 12MP.

Il post pubblicato su X dal noto leaker Evan Blass mostra il design dello Xiaomi MIX Fold 4 con uno spessore inferiore ai 10mm e indica caratteristiche di rilievo come la compatibilità con la ricarica wireless, la certificazione IPX8 per la resistenza all'acqua e la prestigiosa collaborazione con Leica per le fotocamere. Anche se queste informazioni si basano su immagini preliminari, il livello di dettaglio suggerisce un imminente lancio che potrebbe ridefinire gli standard del settore degli smartphone pieghevoli.

In un settore in rapida evoluzione come quello dei dispositivi mobili, Xiaomi continua a spingere i confini dell'innovazione. Con queste nuove aggiunte alla sua linea di prodotti pieghevoli e la realizzazione di una fabbrica intelligente altamente avanzata, l'azienda cinese dimostra ancora una volta il suo impegno nel fornire tecnologia all'avanguardia ai suoi utenti. Gli appassionati di tecnologia e i consumatori attendono con interesse ulteriori aggiornamenti, pronti a scoprire le potenzialità di questi nuovi dispositivi nel contesto globale.