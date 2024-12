C'è un coupon da 300€ che puoi usare per lo Xiaomi MIX Flip

Se state cercando uno smartphone pieghevole e innovativo, non potete farvi sfuggire l’offerta dello store ufficiale Xiaomi. Fino al 31 dicembre, Xiaomi offre un coupon esclusivo da 300€ per l’acquisto del suo nuovo MIX Flip, un dispositivo dal design flip che sta già facendo parlare di sé. Approfittando di questa promozione, il prezzo del MIX Flip scende da 1.299€ a 999€, rendendolo irresistibile per chi desidera un telefono dallo stile unico.

NB: ricordatevi di applicare il coupon "XMAS300MIXFLIP" per ottenere lo sconto di 300€ durante il checkout

Xiaomi MIX Flip, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi MIX Flip è uno smartphone che cattura l'attenzione per il suo design innovativo e la tecnologia con cui è costruito, rendendolo il compagno ideale per coloro che cercano non solo un telefono, ma un vero e proprio accessorio all'avanguardia. È consigliato agli appassionati di tecnologia che non vogliono rinunciare a portare con sé l'ultimo grido del mercato smartphone. Con il suo display pieghevole, offre un'esperienza d'uso fuori dal comune, ideale sia per il lavoro che per il tempo libero.

Grazie alla collaborazione con Leica per il comparto fotografico, inoltre, risponde alle esigenze di chi ama fotografare i momenti più importanti senza compromessi sulla qualità delle immagini. Per gli utenti esigenti in termini di prestazioni, Xiaomi MIX Flip non delude, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che assicura fluidità nell'uso quotidiano e nelle sessioni di gaming più intense.

Oltre al design, il MIX Flip offre una serie di caratteristiche tecniche di alto livello. Con un display AMOLED, una fotocamera avanzata e una potente batteria, è un dispositivo che soddisfa le esigenze di chi cerca performance elevate. Il sistema operativo Android, personalizzato con la MIUI di Xiaomi, assicura un'esperienza utente fluida e personalizzabile, con tutte le funzioni più moderne di cui avete bisogno ogni giorno. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di acquistare uno smartphone top di gamma a un prezzo vantaggioso.

