Xiaomi Mix Fold 4 alza gli standard degli smartphone pieghevoli

Il panorama degli smartphone pieghevoli è in continua espansione e, al momento, presenta numerose alternative alla iconica serie Galaxy Z di Samsung. Tra le novità più significative figurano due pieghevoli di Xiaomi, compreso il modello a libro Xiaomi Mix Fold 4, che stabilisce nuovi standard per la categoria.

Xiaomi Mix Fold 4 è il quarto dispositivo pieghevole dell'azienda e si distingue per essere il più sottile e leggero fino ad oggi. Presenta uno spessore di soli 4.59mm una volta aperto e di 9.47mm quando è ripiegato.

Il Mi Fold 4 ha lo zoom ottico più ampio mai visto su uno smartphone foldable

Xiaomi ha ottimizzato notevolmente il design della cerniera, riducendone le dimensioni senza comprometterne la resistenza, e ha integrato piastrine in fibra di carbonio per alleggerire la struttura rispetto alle generazioni precedenti.

I bordi curvi dello schermo, e della scocca, migliorano l'ergonomia e la maneggevolezza del dispositivo.

La società ha anche adottato la tecnologia di impilamento 3D per utilizzare lo spazio interno in modo più efficace. Grazie a queste ottimizzazioni, il Mix Fold 4 pesa solamente 226 grammi, risultando più leggero sia del Galaxy Z Fold 6 sia del Galaxy S24 Ultra.

Per quanto riguarda i display, il Mix Fold 4 monta un pannello flessibile interno da 7.98 pollici prodotto da Samsung, con una risoluzione di 2488 x 2244 e una frequenza di aggiornamento dinamica che varia da 1Hz a 120Hz.

Lo schermo esterno ha una diagonale di 6.56 pollici e una risoluzione di 2520 x 1080, con una frequenza di aggiornamento che può raggiungere 120Hz, similmente a quella del display più grande. Entrambi gli schermi supportano Dolby Vision e HDR10+ per un'esperienza visiva di alto livello.

Un'altra caratteristica di rilievo del pieghevole Xiaomi è il suo avanzato comparto fotografico. Frutto della collaborazione con il produttore di attrezzature fotografiche Leica, lo Mix Fold 4 è dotato di lenti specializzate e ottimizzazioni cromatiche che migliorano la qualità delle immagini.

La configurazione quad-camera include un sensore principale da 50 megapixel con sensor Light Fusion 800 e lente Leica Summilux, affiancato da una camera ultrawide da 12MP e un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2x, principalmente per ritratti. Non manca un teleobiettivo periscopio con zoom 5X per inquadrature più ravvicinate.

Il miglioramento dei ritratti è ottenuto mediante un modello di apprendimento automatico addestrato con fotografie scattate da professionisti, che produce immagini leggermente più ideali della realtà, ma sempre fedeli alla scena.

All'interno, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 alimenta il Mix Fold 4. In termini di memoria, Xiaomi offre fino a 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione. L'hardware è supportato da una robusta batteria da 5100mAh, compatibile con la ricarica veloce cablata da 67 watt e wireless da 50 watt.

Con questi elementi, lo Xiaomi Mix Fold 4 si posiziona come uno dei pieghevoli più potenti e accattivanti lanciati quest'anno. Tuttavia, come le precedenti tre generazioni, anche il Fold 4 sarà disponibile solo in Cina, con un prezzo di partenza di 8.999 yuan, circa 1.240 dollari.

La versione top di gamma con 1TB di storage sarà venduta in Cina per 10.999 yuan, circa 1.515 dollari. Il telefono è disponibile nei colori blu e bianco, oltre a una speciale edizione in fibra composita nera.