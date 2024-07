Xiaomi fa impallidire i foldable di Samsung, prime immagini ufficiali di MIX Fold 4 e MIX Flip

Il 19 luglio rappresenterà una data importante per Xiaomi, che presenterà ufficialmente due nuovi modelli di smartphone pieghevoli: il MIX Fold 4 e il MIX Flip. Questo evento introdurrà anche altre novità, tra cui la Xiaomi Band 9.

Il MIX Fold 4 si posiziona come diretto concorrente del Galaxy Z Fold6 di Samsung, ma stacca questo rivale per alcune caratteristiche chiave. Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha sottolineato come il MIX Fold 4 sia notevolmente più sottile e leggero, con uno spessore di soli 9,47mm e un peso di 226 grammi, a confronto dei 12,1mm e 239g di Galaxy Z Fold6. Sebbene Honor Magic V3 detenga il record del pieghevole più sottile, MIX Fold 4 ha il vantaggio del peso.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Le specifiche tecniche del MIX Fold 4 sembrano impressionanti, con un sistema a quad-camera Leica che include due lenti teleobiettivo e supporto per la ricarica wireless da 50W, un grande passo avanti rispetto ai 15W di Samsung. In più, il dispositivo offre resistenza all'acqua IPX8 e supporto per comunicazioni satellite bidirezionali. Tuttavia, il MIX Fold 4 potrebbe rimanere un'esclusiva per il mercato cinese.

Non solo Fold

Entrando nel mercato dei flip phone, Xiaomi si sta preparando ad annunciare anche MIX Flip. Le poche informazioni disponibili suggeriscono specifiche avanzate, come supporto alla ricarica rapida a 67W e una batteria da più di 4500mAh, superando il Galaxy Z Flip6 di Samsung. Le immagini trapelate evidenziano un design standard con due fotocamere allineate verticalmente sul display esterno.

Secondo il leaker Digital Chat Station:

“Risolve tutti i problemi principali che scoraggiano gli utenti dall'utilizzare il piccolo prodotto pieghevole. Le specifiche del doppio schermo, le prestazioni e la fotografia sono tutte molto forti. Si può dire che sia il primo flagship a tutto tondo nella categoria dei piccoli prodotti pieghevoli”.

Oltre ai nuovi smartphone, l'evento del 19 luglio sarà anche l'occasione per scoprire la nuova Xiaomi Band 9 e altre novità dall'ecosistema Xiaomi.