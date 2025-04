Quest'azienda non faceva smartphone da 9 anni, annunciati due nuovi modelli

Acer, il gigante tecnologico taiwanese conosciuto a livello globale principalmente per la sua vasta gamma di computer portatili, notebook e monitor, segna un inaspettato ritorno nel competitivo settore degli smartphone, un mercato che l'azienda aveva abbandonato diversi anni fa. Tuttavia, questo rientro avviene con una strategia particolare e focalizzata geograficamente: il lancio dei nuovi modelli Acer Super ZX e Super ZX Pro è stato annunciato esclusivamente per il mercato indiano, con disponibilità prevista sulla piattaforma e-commerce Amazon a partire dal 25 aprile prossimo.

La notizia più rilevante, però, non risiede tanto nel ritorno del brand Acer sugli smartphone, quanto nelle modalità con cui questo avviene. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un'iniziativa diretta della casa madre taiwanese. I modelli Super ZX e Super ZX Pro sono infatti progettati, prodotti e commercializzati da Indikal Technologies, un'azienda locale indiana che opera su licenza ufficiale di Acer. Questa dinamica non è del tutto nuova: Indikal Technologies è la stessa società responsabile della produzione e distribuzione dei televisori a marchio Acer nel Paese, suggerendo una strategia di licensing mirata per specifiche categorie di prodotto nel mercato indiano.

Questa mossa può essere interpretata come un tentativo strategico di Indikal Technologies di sfruttare la notorietà del brand Acer, pur consapevole che il marchio non ha mai avuto un forte impatto nel settore della telefonia mobile a livello globale, per penetrare un segmento di mercato estremamente affollato e competitivo come quello degli smartphone di fascia media. In questo contesto, per emergere, i nuovi dispositivi devono offrire caratteristiche distintive o, più realisticamente data la natura dell'operazione, un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Analizzando le caratteristiche tecniche e i prezzi annunciati, sembra che Acer (o meglio, Indikal Technologies) punti proprio su quest'ultima strategia: offrire specifiche solide a prezzi aggressivi, anche per gli standard del mercato indiano.

L'Acer Super ZX, il modello più accessibile, sarà disponibile a partire da 9.999 Rupie indiane (circa 100 euro al cambio attuale). Questo smartphone presenta un ampio display LCD da 6,7 pollici con risoluzione FHD+. Sotto la scocca, è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6300, un chip pensato per la fascia media con connettività 5G. Un punto di forza è l'ampia varietà di configurazioni di memoria disponibili, per soddisfare diverse esigenze e fasce di prezzo: si parte da 4GB di RAM con 64GB di storage, passando per 4/128 GB, 6/128 GB, 8/128 GB, fino ad arrivare a un generoso 8/256 GB.

Il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore principale Sony IMX682 da 64 megapixel, affiancato da un sensore di profondità da 2 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, è presente una fotocamera frontale da 13 megapixel. A completare la dotazione, una capiente batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W, un valore ormai standard ma apprezzato in questa categoria.

Il modello Acer Super ZX Pro, posizionato leggermente più in alto, ha un prezzo di partenza di 17.999 Rupie indiane (circa 185 euro). Le differenze rispetto al modello base giustificano il prezzo superiore: il display è un pannello AMOLED da 6,67 pollici, sempre con risoluzione FHD+, ma con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo maggiore fluidità visiva. Il cuore del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 7400, abbinato a configurazioni di memoria ancora più variegate: 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB, 8/512 GB e persino una versione top con 12GB di RAM e 512GB di storage.

Anche il setup fotografico del Pro è triplo, ma con migliorie: il sensore principale è un Sony LYT-882 da 64 megapixel (un sensore più recente e performante rispetto all'IMX682), accompagnato da una fotocamera ultra-grandangolare da 5 megapixel (assente nel modello base) e un sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera frontale rimane da 13 megapixel e la batteria è identica, da 5.000 mAh, presumibilmente con la stessa velocità di ricarica da 33W. Il Super ZX Pro aggiunge inoltre la certificazione IP64 per la resistenza a polvere e schizzi d'acqua e doppi altoparlanti con supporto Dolby Atmos, per un'esperienza multimediale più immersiva.

Un dettaglio tecnico che salta all'occhio è che entrambi i modelli verranno forniti con il sistema operativo Android 15 preinstallato.

Il ritorno del marchio Acer nel mercato smartphone indiano tramite Indikal Technologies rappresenta una mossa interessante, focalizzata sulla competitività di prezzo e su specifiche tecniche allineate alla fascia media. Resta da vedere se la forza del brand Acer, seppur non storicamente legata alla telefonia, unita a una politica di prezzi aggressiva, sarà sufficiente per ritagliarsi uno spazio significativo in un mercato dominato da colossi cinesi come Xiaomi, Realme, Oppo e Vivo, oltre alla presenza consolidata di Samsung.