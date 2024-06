Samsung Galaxy Ring, ecco un primo sguardo alla custodia di ricarica

Il 10 luglio si terrà a Parigi l'evento Unpacked di Samsung. Questo importante appuntamento si svolge solamente 16 giorni prima della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Estive, evento per il quale Samsung è uno dei principali sponsor. Ci aspettiamo che in questa occasione Samsung presenti le ultime versioni dei suoi telefoni pieghevoli - il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6, oltre a nuove cuffie, il Galaxy Watch 7 e la sua novità nell'ambito degli smart ring, ovvero il tanto atteso Galaxy Ring.

Nonostante non siano state ancora divulgate le specifiche tecniche complete del Galaxy Ring, si dice che questo dispositivo potrebbe godere di una durata della batteria fino a nove giorni. La custodia di ricarica, che supporterà la ricarica wireless ma accomoderà anche un cavo esterno, è stata condivisa su X da un leaker. Ecco come potrebbe essere:

https://x.com/thegalox_/status/1802367404921508018

Relativamente alla produzione, si parla di un primo lotto limitato a 400.000 anelli, disponibili in nove diverse misure. Per coloro che saranno incerti, Samsung offrirà un kit di misurazione.

Lo smart ring si interfaccerà con i dispositivi Galaxy del proprietario per fornire dati relativi alla salute e all'attività sportiva. Tuttavia, alcune funzionalità potrebbero non essere immediatamente disponibili al lancio, in attesa dell'approvazione da parte della FDA per l'utilizzo dei suoi sensori nell'ambito di alcune analisi specifiche per la salute. Queste novità in arrivo indicano un ulteriore passo in avanti da parte di Samsung nel campo dei dispositivi indossabili, promettendo di integrare la tecnologia con le esigenze quotidiane di salute e benessere degli utenti.